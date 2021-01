Maturità, bocciata fa ricorso al Tar e vince: traccia consegnata in ritardo dai prof

Le ragioni del ricorso da parte della studentessa privatista

L’accoglimento del ricorso e il dissenso del presidente di commissione

unache lo scorso settembre aveva sostenutocon esito negativo, ha deciso di rivolgersi alper inoltrare unA causa dell’emergenza pandemica, la scorsa Maturità per la prima volta si è svolta per tutti i candidati (sia interni sia esterni) in modo insolito con l’in favore diche doveva configurarsi comeGuarda anche:Dopo aver sostenuto la prova orale ed avere ottenuto, la studentessa privatista ha deciso di reagire alla bocciatura attraversoIl motivo di base a cui la studentessa si è appellata per contestare il giudizio della commissione si è concentrato suche nello scorso maxi orale rappresentavaA quanto pare infattidoveva arrivare a casa della maturandaed invece, non solo è pervenutama è risultata anchepoiché il 3 settembre, confrontandosi con altri privatisti esterni, si è accorta che. Da quella data al, il giorno fissato per sostenere l’Esame, la studentessa non aveva più tempo per richiedere le copie mancanti ed integrarle nel compito già preparato. Inoltre,a quanto pare è risultataprevisti, fattore che è stato considerato discriminante per un giudizio attendibile da parte della commissione di esame.Dopo aver valutato la situazione e gli elementi alla base della contestazione,della studentessa nonostante le resistenze del personale del Liceo bolognese che invece si è opposto all’annullamento della bocciatura.Ilha infatti sottolineato, emerse durante la prova della studentessa. Secondo il presidente laè stata determinata e giustificata non tanto dall’esposizione dell’elaborato quanto invece dal. Il professore ha infatti ribadito, precisando “la sostanziale trascurabile incidenza della discussione dell'elaborato sulla prova complessiva d'esame in rapporto a tutte le altre fasi della prova orale, avendo la candidata sviluppatoin ognuna di esse”.Ma le resistenze del presidente a quanto pare non hanno convinto il Tar che ha invece emesso la sentenza definitiva parlando di una “” nei confronti della privatista che è stata(ritardo dovuto ad “incombenze di esclusiva competenza della scuola” secondo le dichiarazioni del presidente) su cui preparare l’elaborato. Per i giudici infatti risulta “evidente che la ricorrente non abbia potuto affrontare la prova d’esame fruendo degli stessi mezzi didattici e degli stessi tempi di preparazione e redazione dell’elaborato” rispetto agli altri candidati esterni.Grazie all’accoglimento del ricorso da parte del Tar,con, nel pieno rispetto dei tempi di consegna di tutti i documenti necessari per preparare la maxi prova orale.