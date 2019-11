Annullamento di un esame universitario: come fare ricorso

Quando si può annullare un esame orale

• ritiene di aver subito un’eccessiva pressione psicologica da parte del docente, tale da impedirgli di rispondere in maniera esaustiva e tranquilla alle domande;

• il tempo che il docente concede per le risposte non corrisponde a quello giusto per argomentare in modo esaustivo una domanda molto ampia.



Quando si può annullare un esame scritto

I due modi per annullare un esame

• attraverso un reclamo davanti alla Commissione esaminatrice;

• attraverso un ricorso al Tar.



Il reclamo davanti alla Commissione Esaminatrice

Il ricorso al Tar

• deve essere presentato entro e non oltre 60 giorni dallo svolgimento dell’esame;

• può essere richiesto accusando la Commissione esaminatrice di eccesso di potere.



