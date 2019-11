Maturità, vince il ricorso ma viene bocciata un’altra volta

Un ricorso vanificato: la seconda bocciatura

Un esame di maturità ripetuto tre volte

, una cittadina del Piemonte, una studentessa iscritta nel Liceo Linguistico Vasco-Beccaria-Govone, in seguito ad un, venerdì 15 novembre ha potuto sostenere di nuovo la prova orale dell’ esame di Stato Guarda anche:In seguito alla bocciatura ufficiale decretata dalla commissione lo scorso luglio durante la maturità 2019 , l’allieva, insieme ad altri 37 studenti del liceo, aveva firmato una lettera aperta in cui si accusava la commissione esaminatrice di non aver rispettato le direttive ministeriali per ciò che riguardaIn seguito alla bocciatura, la studentessa ha deciso di ricorrere a vie legali presentando e vincendo unche gli ha procurato la possibilità di. A giudicare la prova, è stata predisposta una commissione vera e propria a cui ha presieduto il preside della scuola Bruno Gabetti.Ma come si è svolta questa seconda prova orale e che punteggio ha ottenuto? Le parole del dirigente scolastico non lasciano spazio a fraintendimenti: “La prova orale di venerdì è durata un po' di più del normale, al fine di verificare con accuratezza le competenze in ciascuna disciplina e quelle interdisciplinari. Il punteggio finale? È un dato che non viene pubblicato per i non ammessi, potrebbe soltanto richiederlo la candidata formulando un'istanza di accesso agli atti”.Nonostante l’ottenimento di questa seconda e nuova possibilità,, restituendo alla studentessa una nuova. Dopo la riconferma del giudizio già espresso a luglio scorso, l’allieva a giugno prossimo dovrà sostenere per la terza volta nel giro di soli 12 mesi l’esame di maturità, nella speranza stavolta di un esito diverso.