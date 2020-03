Ripete la maturità 3 volte, finalmente viene promossa (ai tempi del Coronavirus)

Fa l'esame di maturità (a porte chiuse) la terza volta dopo il ricorso: finalmente promossa

Nessuno poteva immaginare che le porte di scuola, blindate per tutti gli studenti a causa della quarantena, potessero essere riaperte in via del tutto eccezionale per una studentessa che, proprio l’11 marzo, ha dovutoDopo il primo esame andato male e il primo ricorso finito con la conferma dello stesso esito negativo, la giovane ragazza con la caparbietà che contraddistingue tutti gli adolescenti, non si è data per vinta e ha voluto riprovarci ancora riuscendo ad, come riporta LaStampa.it Guarda anche:L’aula magna del Liceo a Mondovì, cittadina piemontese, si è dunque dovuta preparare per accogliere la commissione, formata daLa classe è stata scelta per la sua grandezza, proprio per permetterefra docenti e maturanda; è stata inoltre accuratamente igienizzata e dunque "messa in sicurezza" attraversoAnche se l’ Esame di Stato è pubblico, per evitare assembramenti, assolutamente vietati in questo momento,che ha seguito i due ricorsi, i quali hanno deciso di video-registrare l’evento per evitare eventuali brutte sorprese.(come prevedeva la scorsa Maturità 2019 ) e ha intessuto unpartendo da Svevo e toccando Freud che si è concluso con una domanda su argomenti di attualità (le migrazioni).