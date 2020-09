Certificati e tamponi per tornare a scuola: come funzionano

1. Alunno/Operatore scolastico positivo al test per Sars-Cov-2

2. Alunno/Operatore scolastico negativo al test per Sars-Covid-19

3. Alunno/Operatore scolastico convivente con un caso positivo al Covid-19

4. Nulla osta all'ingresso o ritorno a scuola dopo assenza per malattia

Ilha pubblicato una circolare in cui vengono specificate le misure di sicurezza da adottare differenziate in base a. In particolare, nella circolare, firmata dal Direttore generale del Ministero della Salute, viene stabilita la necessità di predisporre “Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni o personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.Guarda anche:Nel caso in cui un soggetto all’interno della comunità scolastica risulti positivo al test diagnostico, si procede con la(una specifica classe ad esempio). Prima di rientrare a scuola, dopo aver seguito le opportune prescrizioni del pediatra o del medico curante, sarà necessario effettuare. Se il risultato di entrambi sarà negativo, il soggetto sarà considerato guarito e potrà quindi tornare a scuola. Per poter rientrare nell’istituto sarà però necessariaNel caso in un soggetto risulti affetto da, sarà tenuto a rimanere a casa e potrà far ritorno a scuola solo dopo essere completamente guarito. Se un paziente presenta sintomi analoghi a quelli del virus ed è quindi sospetto di aver contratto il Covid-19, dovrà effettuare l’appositoche, in caso di esito negativo, potrà essere anche ripetuto. In ogni caso,Se un alunno o un operatore scolastico sono conviventi con un caso accertato di Covid-19, dovranno sottoporsi ad una. A tale proposito, spetterà al, valutare la situazione edanche agli altri contatti all'interno della comunità scolastica, sempre in caso di tamponi con esiti positivi al virus.Nel caso in cui un soggetto risulti positivo al Covid-19, dopo essersi sottoposto alla terapia prescritta dal medico, prima di poter rientrare a scuola dovrà effettuare. In caso di esito negativo di entrambi, riceverà l’ “”. Nel caso di assenza per malattia diversa da Covid-19, il paziente potrà tornare a scuola dopo la completa guarigione e il medico dovrà comunque redigereche attesti l'effettiva attuazione del percorso terapeutico preventivo da Covid-19. A questo punto, l'alunno o il dipendente avranno di nuovo accesso a scuola.