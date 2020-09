Studenti "autoproducono" gel igienizzanti e banchi per tornare a scuola

Una scuola in Trentino si produce il gel da sola

La scuola a Napoli che si costruisce i banchi

È ormai quasi tutto pronto per la riapertura delle scuole,. Tuttavia è innegabile che questo sarà un anno, o almeno un inizio anno, molto particolare a causaMa questa insolita situazione ha stimolatoda nord a sud Italia: scopriamo insieme gli esempi di eccellenza nei nostri istituti.In Trentino Alto Adige l’anno scolastico è ufficialmente iniziato,. Oltre ad avere il “” come, nell’istituto altoatesino ci sono anche importanti novità, come. Tutto è partito dal prof, che ha messo a punto il gel disinfettante usato dall’intero istituto e dalle scuole limitrofe: “Appena iniziata l’emergenza — spiega — ci siamo procurati la formula omologata dall’Organizzazione mondiale della Sanità e abbiamo preparato il nostro disinfettante, su richiesta anche di altre scuole. - ma non finisce qui, e continua - Facciamo pure i tamponi per misurare, attraverso appositi terreni di coltura, la carica batterica presente sulle superfici”. Ovviamente, ma comunque un’idea per rendere gli esperimenti in laboratorio piùE se in Alto Adige è iniziata la produzione del gel homemade, o meglio, nel napoletano, invece di aspettareche possano garantire il distanziamento,. “In tutta la scuola, con i suoi 1350 iscritti, avevo solo 50 banchi monoposto. Dunque ne ho chiesti 600 al commissario Arcuri. Ma sarebbero comunque pochi. E allora, anche perché non è giusto mandare al macero materiali ancora in buone condizioni, ci siamo detti: seghiamo i banchi e trasformiamoli. - Queste sono state le parole della preside della scuola, Mira Casillo a La Repubblica , che ha poi continuato spiegando - Un fabbro, per soli 11 euro a banco, ha ridotto e adattato la parte in ferro. I nostri ragazzi ( si alternano in 4 ogni giorno nel laboratorio) hanno segato la parte in legno, il banco e il sottobanco, l’hanno piallata e rifinita. Ed ecco i banchi a norma, adatti al distanziamento imposto dal Covid”. Insomma, un inizio anno, oltre che del lavoro manuale.