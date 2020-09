Senza mascherina a scuola: studente sospeso

Udine: studente senza mascherina viene sospeso

Sanzioni e punizioni per i ragazzi senza mascherina?

Con l’apertura delle scuole iniziano ad arrivare anche i primi problemi. Ovviamente il Covid-19, le nuove regole pernon sono affatto facili da, sia per i docenti sia per gli alunni. Ed ecco quindi che proprio il mancato uso della mascherina è al centro di un episodio accaduto a Udine di cui si sta discutendo in questi giorni: scopriamo cos’è successo.Guarda anche:Il primo giorno di scuola al. Infatti uno studentee, per questo, sembrerebbe. Tuttavia non sono arrivate nè conferme nè smentite dal Liceo interessato, dal quale però, raggiunto da, il dirigente scolastico Stefano Sfefanel ha semplicemente dichiarato che: “I motivi disciplinari delle sospensioni sono una questione privata, e non possono essere resi pubblici”.Ma, dopo questo episodio, sarà quindi la normaper il Covid-19? Ebbene. Infatti proprio il tema mascherine compare tra gli aspetti più spinosi e difficili da controllare, e per questo,che ha inetrcettatodi medie e superiori, le scuoleper chiunque non rispetti queste nuove regole.