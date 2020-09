“Bravi” da una parte e “meno bravi” dall’altra: scuola divide le classi in base ai voti

“Gruppo 1” e “Gruppo 2”: i criteri della divisione

La reazione dei sindacati: la scuola pubblica deve essere eterogenea

La risposta della dirigente: non si tratta di discriminazione

In Campania alla vigilia dellaprevista per domani giovedì 24 settembre nella maggior parte degli istituti, non mancanoe problemi da risolvere. Questa volta, però, ad Avellino non è la mancanza di banchi o le regole sull’uso della mascherina ad aver alzato un polverone in una scuola della provincia campana.Scopri cosa è successo!Guarda anche:Nellala dirigente, per assicurare il distanziamento sociale fra gli studenti, dopo l’, sembra propendere per una. Sulla circolare pubblicata dalla scuola - apparsa su L'occhio di Avellino e Fanpage.it - infatti si legge che le classi saranno divise in due “gruppi omogenei per voto medio riportato nel I° quadrimestre e per sesso”. Nel “” saranno infatti inseriti, mentre nel “. Gli alunni gemelli nella stessa classe saranno inseriti nello stesso gruppo mentre quelli che presentanocertificati verranno compresi nel “”.Le prime reazioni di dissenso non si sono fatte attendere, soprattutto all’interno degli ambienti sindacali. In particolare,, Segretario generale della Camera del Lavoro Territoriale delladi Avellino, ha subito commentato la vicenda sul suo profilo Facebook, difendendo il “” su cui dovrebbe fondarsi la scuola pubblica. Il Segretario ha infatti ribadito l’errato presupposto della delibera della preside poiché “. Per questo ritengo del tutto sbagliata l’impostazione della preside di Avellino”.Di fronte alle molte polemiche che la notizia ha suscitato, la dirigente ha comunque precisato chee riferibile solo alla necessità di dividere le classi a causa dell’emergenza sanitaria. Nel momento in cui la pandemia cesserà, le classi saranno nuovamente riunite. Una decisione simile è derivata da “Un lavoro titanico”, secondo quanto riferisce la dirigente - come riporta l'Huffington Post, citando l'Agi - che sottolinea anche il parere favorevole dei genitori stessi: “I criteri adottati sono stati condivisi dai genitori che fanno parte del consiglio di istituto. E soprattutto non rappresentano”. A tal proposito, il Segretario della CGIL non sembra convinto che una iniziativa del genere possa godere dell’approvazione dei, alcuni dei quali, li definisce invece “” poiché “Si sentono lesi dal provvedimento, anche se è controfirmato dal presidente del consiglio d’istituto, che è un genitore”.