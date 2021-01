Corsi di recupero, tamponi e psicologo per gli studenti in arrivo a scuola?

Decreto Ristori: ecco cosa prevede per la scuola

corsi di recupero per gli apprendimenti persi a causa di troppa Dad;

istituire la corsia preferenziale per i tamponi agli studenti e ai docenti citata dall’intesa pre-natalizia con i governatori;

incrementare il supporto psicologico ai ragazzi provati dall’emergenza-Covid.

Psicologo per gli studenti: periodo negativo per i ragazzi

La pandemia ha colpito duramente la scuola e gli studenti,. Infatti il prossimo Decreto Ristori, come riportato da OrizzonteScuola Scopriamo quali sono le proposte che a breve dovrebbero essere approvate nel Decreto Ristori riguardanti la scuola.Il Ministero dell’Istruzione e la Ministra Azzolina contano diNello specifico, sarebbero previstiQueste ingenti fondi, spiega Il Sole 24 ore,, convertito in legge prima di Natale.Questi aiuti infatti si inseriscono: secondo l’indagine, consegnata alla, nell’ambito delle attività congiunte con il Ministero dell’Istruzione per dare supporto alle istituzioni scolastiche durante l’emergenza,. In modo particolare, si legge nelle agenzie,. Oltre il 54% ne soffre “molto” la mancanza.Infine si registra anche: l’86% dei giovani intervistati dichiara infatti di aver seguito tutte le lezioni a distanza durante il lockdown, mentre ora la quota scende al 70%.E quindi, come riportato da TecnicadellaScuola , è stata: “Ringrazio il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per lo studio realizzato. Sono dati che devono farci riflettere e guidare il nostro operato. Uno spaccato di come i nostri ragazzi stanno vivendo questo momento. In questi mesi abbiamo dato alle scuole risorse per promuovere attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, ma anche paura e tristezza fra gli studenti e il personale. Porteremo avanti questo tipo di attività, in collaborazione con l’Ordine degli psicologi. Anzi, le rafforzeremo. Non possiamo infatti assolutamente sottovalutare gli aspetti psicologici di questa crisi e che cosa voglia dire, per i nostri giovani, la prolungata mancanza di una socialità sana, come quella che si vive a scuola”. Dunque