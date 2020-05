Insufficienze a fine anno, come cambia il credito scolastico?

Quest’anno non si boccia, ma ci saranno meno crediti

I crediti per chi ha insufficienze in pagella: come saranno?

Quest’anno scolastico è senza dubbio diverso da qualsiasi altro:. Le scuole chiuse, la didattica a distanza, le interrogazioni e i compiti in classe svolti tramite internet:. Alcuni ragazzicon i programmi scolastici, e proprio per questo- fatti salvi alcuni casi particolari -Ma come si farà con le insufficienze nell’ottica dei crediti utili per la Maturità E se la decisione di rimandare il recupero delle competenze non acquisite durante quest’anno scolastico, all’inizio dell’anno prossimo,può sembrare lodevole, molti sono i punti da chiarire di questa situazione. Uno dei più eclatanti rappresenta. Infatti i crediti, che si accumulano nell’ultimo triennio delle superiori,. Quindi non sono previsti crediti per chi ha una mediaalla media del 6,. Ecco dunque che il Ministero dell’Istruzione è dovuto intervenire per risolvere la situazione.Sulla valutazione finale degli studentitramite l’ Ordinanza sulla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 che ha al suo interno anche nozioni. E in questa ordinanza, all’Articolo 4, comma 4 si dice chiaramente che “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo”. Quindialla fine di quest’anno scolastico, che sia in terzo o in quarto superiore, che però potranno essere integrati nel caso in cui, l’anno prossimo, si dovessero recuperare le lacune in merito alle materieOgni ragazzo che sarà promosso con insufficienze, infatti, avrà l'opportunità di recuperare con programmi specifici a partire dal 1 settembre.Per quanto riguarda il credito scolastico di chi dovrà sostenere la maturità, visto il maggiore peso attribuito al credito per il 2020, sono state pubblicate nuove tabelle di attribuzione e tabelle di conversione che potete trovare qui