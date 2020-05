Dal 18 maggio cosa si può fare? Autocertificazione e uscite

Dal 18 maggio riaperti negozi e centri commerciali

Fase 2: al ristorante con gli amici?

Quando riapriranno i confini?

Si potrà andare in spiaggia?

L’epidemia da Covid-19 ha invaso il nostro Paese da quasi tre mesi, e dopo un primo, lungo periodo di quarantena, finalmente. È dunque iniziata la fase 2, e a due settimane dal suo inizio, dando il via a nuove riaperture.Scopriamo insieme cosa si potrà fare e cosa invece è ancora sconsigliato.Tutti ci siamo chiesti quanto sarebbe durato il periodo nel quale per uscire è stato necessario portarsi appresso: ebbene, dal 18 maggio 2020 questo periodo è ufficialmente giunto al termine. Infatti, ma, almeno fino alInoltre è ora possibile ritrovarsi con, si mantengae possibilmente anche i guanti. Tuttavia questa ritrovata libertà di ritrovarsi è possibile sempre e solo se non, non concessi neanche in casa propria, anche seche possono incontrarsi al parco o nel salotto di casa.A partire da oggi, lunedì’ 18 maggio. Ovviamente ogni negozio dovrà comunque, quindie assicurandosi che. Inoltre si potranno. Mentre, con la riapertura dei centri commerciali potranno, quindi ipermercati, outlet e strutture di ristorazione compresi. Inoltre all’interno dei grandi centri commerciali. Infine segnaliamo che in regioni, mentre in altre sie nei festivi per evitare numeri troppo elevati.Ebbene, dall’inizio di questa fase 2.2, anche se non si abita tutti sotto lo stesso tetto. Non è previsto un limite di persone per tavolo, ma questo dipenderà principalmente. Ma considerando l'obbligo dellasarà molto difficile che i ristoratori abbiano tavoli in cui poter ospitare più di un massimo di 6/8 persone. La distanza di sicurezza sarà, anche se seduti al medesimo tavolo. Le uniche eccezioni sono se le persone con cui si arriva al ristorante sono, quindi, previa dichiarazione si potrà sedere senza rispettare le distanze.Situazione del tutto diversa quella dei confini. Infatti, dalda qualsiasi Paese dell’Unione Europea senza bisogno di qualsiasi tipo di giustificazione, inoltre non sarà più necessario osservare la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Tuttavia,, infatti ancora non è stata posta una data comune sulle riaperture dei confini.L’estate 2020 non sembra delle migliori degli ultimi anni, tuttavia. Dunque si potrà andare in spiaggia, sempre, ma essendo all’aria aperta,. Tuttavia è sempre bene controllare prima le misure adottate da ogni regione o da ogni comune.