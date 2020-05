Concerti, cinema e teatro: le nuove regole per gli spettacoli live

Coronavirus: riaprono spettacoli live ma con regole ferree

Dopo l’scesi in campo per salvaguardare il mondo della musica, dalsono arrivate nuove disposizioni per l’organizzazione in sicurezza di. Se il Decreto Legge dello scorso 16 maggio vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, il nuovo Dpcm chiarisce che dalcinema, teatri e spettacoli potranno ripartire.Ma in che modo? Ecco leper il contenimento dell’emergenza epidemiologica per gli spettacoli live.I maggiori esponenti delsono ritornati per far sentire la loro voce: non solo con nuovi successi in radio ma anche con tanti appelli. Le loro ragioni? Salvaguardare il futuro della musica e dei lavoratori dell’ambito “senza colpa e oggi senza prospettive”. Dopo i numerosi appelli, il Governo ha finalmente stabilito ilcome data per la riapertura di. Sono escluse ancora le attività delle, all’aperto o al chiuso, lee ie sono rinviati all'anno prossimo, invece, tutti inegli stadi e le. Secondo l'accordo del Governo con le Regioni, però, in base all’andamento della situazione epidemiologica,le attività degli spettacoli. Nel nuovo Dpcm, inoltre, sono state elencate tutte leper evitare la diffusione del virus. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Secondo il Dpcm, dal 15 giugno potranno aprire al pubblico tutti glie altri spazi anche all’aperto. I posti a sedere dovranno essereladovrà essere di almeno un metro non solo per spettatori, ma anche per personale e artisti. In definitiva, il numero massimo per gli spettacoli all’aperto sarà die 200 per quelli in luoghi chiusi (singola sala). I gestori dovranno favorire la sensibilizzazione verso ledel rischio mediante cartelli informativi o video.Oltre al distanziamento sociale per spettatori, personale e artisti, dovrà essere fatta laa tutti: se è al di sopra dei 37.5 °C non sarà consentito l’accesso. Lavoratori e spettatori dovranno indossare obbligatoriamente lae i gestori dovranno garantire la pulizia degli spazi, interni ed esterni, anche tra i diversi spettacoli svolti nella stessa giornata. Il documento prevede anche la. Infine, sarà obbligatoria l’aerazione naturale e il ricambio d’aria.Tutti i sistemi con tastiere e schermi touch per prenotazioni e pagamento saranno accompagnati daper la disinfezione delle mani e i gestori dovranno garantire l’utilizzo della segnaletica per mantenere il distanziamento sociale presso biglietterie e sportelli informativi. Durante gli spettacoli sarà vietato ile la relativaSebbene il lockdown e queste disposizioni governative per eventi musicali abbiano come termine il, è quasi certo che si potrà assistere ad un concerto solo nel 2021. Molti artisti, infatti, hanno già posticipatoa partire dall’inizio del nuovo anno e molti sono in procinto di farlo. È il caso di, che doveva festeggiare i suoi 60 anni con un grande concerto il 19 giugno, o l’evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a. Tra la lista degli eventi da spostare - ancora incompleta - diffusa da, associazione che riunisce i produttori italiani di concerti, troviamo 101 artisti, tra cui. Il comunicato di Assomusica riporta: "Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà"