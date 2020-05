Sviluppa app su Coronavirus a 17 anni, rifiuta 8 milioni: "Non voglio approfittare"

Coronavirus: sviluppa un sito di tracciamento mondiale a 17 anni

Ncov2019: gli offrono 18 milioni di dollari ma li rifiuta

Fonte: AviSchiffmann via FacebookMentre tutte le città si chiudevano innel tentativo di rallentare la diffusione dele i suoi amici si preoccupavano dell’annullamento del ballo di fine anno,, un diciassettenne dello, elaborava un sito per il tracciamento del coronavirus. Dal 29 dicembre ad oggi, il sito, ncov2019.live , ha avuto oltreEcco la sua entusiasmante e ammirevole storia.Ha iniziato a programmare quando aveva solo sette anni grazie ai tutorial visti su Youtube e in dieci anni è riuscito a sviluppare più di. Quando a dicembre è venuto a conoscenza del Coronavirus ha prontamente deciso di contribuire alla causa con le sue competenze informatiche e creative. Così, durante un fine settimana in montagna con la famiglia, ha acceso il computer e ha iniziato a programmare. Il codice di codifica utilizzato è noto come “” e permette di raccogliere dati da. I dati si aggiornano e vengono inseriti automaticamente in tabelle di facile lettura divise per nazione, continente e stato ogni minuto. In un’intervista al, la madre, Nathalie Acher, ha detto: “Il suo cervello passa costantemente da una cosa all'altra, il che è un bene, ma cerco anche di farlo concentrare su qualcosa di concreto. Non sono per niente tecnologica, io la trovavo una cosa inutile e lui una forma d'arte!”.La dashbord ha fatto in pochi mesi il giro del mondo e conta circadi visualizzazioni al giorno. Per la popolarità della piattaforma il ragazzo ha subito iniziato a ricevere offerte per inserire all’interno delledi privati. Un’azienda in particolare lo avrebbe contattato con un’offerta diche ha però rifiutato. "Ho solo 17 anni, non ho bisogno di 8 milioni di dollari... non voglio approfittarmi della situazione". Ha rinunciato a qualsiasi pubblicità perché sa anche che molti dei suoi visitatori provenienti da tutto il mondo non hanno connessioni internet molto veloci, quindi l'aggiunta di annunci e pubblicità avrebbe rallentato il sito ancora di più.