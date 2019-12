Come si prenota un esame universitario

Come si svolge un esame universitario: programmi per frequentanti e non frequentanti

Come si svolge un esame universitario scritto o orale

Come si svolge un esame orale

Dopo aver fatto la prenotazione, è necessario presentarsi nella data e ora dell'appello, portando il libretto universitario, e aspettare il proprio turno. Quando si viene chiamati, si sostiene l'esame orale con il professore o con l'assistente, rispondendo alle domande sul programma e i libri consigliati. Alla fine dell'esame, se superato, il professore o l'assistente proporrà un voto, che è possibile rifiutare se considerato troppo basso, o accettare e convalidare sul momento stesso sul libretto, con l'assegnazione automatica dei CFU corrispondenti. Il rifiuto del voto non comporta nulla, è possibile infatti ripresentarsi a fare l'esame all'appello successivo o quando ci si sentirà pronti. La stessa cosa succede se si viene bocciati.



Come si svolge un esame scritto

Dopo aver fatto la prenotazione, è necessario presentarsi nella data e ora dell'appello, portando un documento di riconoscimento e il libretto universitario.

Si verrà sistemati nelle aule avendo con sé solo gli strumenti accettati da regolamento, e si sostiene l'esame in forma scritta, rispondendo alle domande sul programma e i libri consigliati attraverso un questionario, entro un orario ben preciso stabilito dal professore.

Alla fine dell'esame, va consegnato il compito e si dovrà attendere la comunicazione del risultato secondo le modalità specificate dal professore o gli assistenti. Una volta scoperto se bocciati o promossi, se si ha intenzione di accettare il voto si potrà procedere alla convalida dell'esame e all'assegnazione dei CFU presentandosi nella data e ora stabilite per la verbalizzazione.



Come si svolge un esame scritto e orale Può capitare che un esame preveda una parte scritta e una parte orale. Con la prova scritta generalmente si ottiene un punteggio parziale che, se positivo, permette di accedere all'esame orale. Il voto finale consiste nel risultato ottenuto nelle due prove, che sarà quindi verbalizzato secondo le modalità stabilite dall'ateneo qualora si abbia intenzione di accettarlo.



Come si svolge un esonero

Il voto dell'esame universitario

