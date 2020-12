Il Collegio 5, ultima puntata: quando va in onda, anticipazioni e puntate precedenti

Il Collegio 5, ottava e ultima puntata: giorno, orario e canale

Ci stiamo avvicinando allache sta tenendo incollati alla Tv adulti e ragazzi, “”. Tra pochissimo ormai andrà in onda, che ha visto i collegiali catapultati indietro nel tempo fino al 1992, il tutto all’interno dell’istituto “Regina Margherita” di Anagni.Gli studenti, per ben 8 settimane hanno avuto un assaggio della tipica scuola anni ‘90 e vissuto le gioie e i dolori tipici di un gruppo di adolescenti. Fino a oggi, abbiamo visto: ma quali colpi di scena ci aspetteranno ancoraI protagonisti, rimasti ormai in 15, riusciranno a conquistare alla fine l’agognato? Diamo uno sguardo ai fatti salienti successi finora, senza però rinunciare a sbirciare cosa potrebbe accadereOrmai siamo giunti. Ma la prima cosa e forse la più importante da sapere è quando farsi trovare pronti per: il teen-show, che torna anche questa settimana il martedì, andrà in onda il prossimo. Nello stesso giorno e orario è possibile seguire la puntatanella sezione Canali Tv > Dirette . Chi dovesse perdersi l’appuntamento di martedì sera potrà vedere l’ultima puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti imperdibili.Alè l’ultima settimana di lezioni, e tra nuove ore di spiegazioni, corsi di ginnastica e momenti spensierati, non manca il tempo perche potrebbe definitivamente incrinare gli equilibri tra i ragazzi. Ma non c’è tempo per distrarsi: si avvicina infatti, finalmente,, e il nervosismo è alle stelle. Riusciranno tutti i 15 collegiali rimasti a ottenere il diploma 1992? Per scoprirlo non potremo fare altro che seguireMa dove eravamo rimasti? Arrivati ormaiè bene fare un recap di come siamo giunti fin qui. Infatti, non tutti potrebbero ricordare ciò che è successo settimana dopo settimana: riviviamo insiemeper prepararci al meglioo.Partiamo dall’inizio. Dopo aver fatto il loro ingresso in collegio, i ragazzi affrontano. A non superarli sono, che lasciano subito l’istituto. Il gruppo classe si dimostra fin dal principioma la situazione precipita con l’entrata in scena, all’inizio della seconda settimana, di un nuovo alunno,. Spesso, infatti, quando la classe disturba le lezioni c’è il suo zampino. Dopo il taglio dei capelli che, tra pianti e suppliche, lascia indenne solo Luna, la tensione cresce: molti dei ragazzi continuano a, arrivando a fare una scorribanda durante le ore notturne. Il Preside, per punizione, sottopone tutti - eccetto Alessandro G. - a un. Ma i collegiali si ribellano e il gesto avrà le sue conseguenze:Durante la, a causa di una momentanea assenza del dirigente titolare, la. La docente mette sotto osservazione speciale, i due collegiali più indisciplinati, e indice le elezioni dei rappresentanti di classe.sono così incaricati di fare da mediatori tra la classe e i professori, ma Simone e Marco continuano a infrangere le regole. Per questo entrambi, dopo l’ennesima scorribanda serale, vengono espulsi dal collegio e, nella quarta settimana,A metà del percorso, alla, arriva il momento delle pagelle: Rebecca, purtroppo, non ha un buon rendimento e viene espulsa. La decisione provoca una forte reazione di, che per questo viene punita con un periodo di isolamento.La quinta settimana è quella della: gli unici a doverci rinunciare sono, rimasti in collegio a causa del loro comportamento in classe. Gli altri collegiali passano la notte in tenda in un luogo incontaminato e immerso nella natura. Una commovente serata intorno al fuoco vede le confidenze degli studenti con il professor Maggi, che sembra aver instaurato un, un ragazzo dall’infanzia difficile. Al ritorno all’istituto, però, li attende, che coinvolge tutto il gruppo.Lasi apre con delle novità: dall’autogestione fino alla grigliata all’aria aperta e un toccante progetto sulla lotta alla mafia. Ma la settimana si rivela anche faticosa. A cominciare dalla momentanea espulsione di Rahul a causa di un rovente sfogo contro il professor Maggi. Il ragazzo, però, ottiene una seconda possibilità. Nessuna riammissione, invece, per, anche loro colpevoli di aver mancato di rispetto al docente di italiano, che vengono. A sostituire il rappresentante di classe cacciato è Giordano. Le espulsioni, però, causano un desiderio di “vendetta” nei ragazzi i quali, approfittando della momentanea assenza del sorvegliante,, spargendo ovunque “coriandoli” di carta e mettendo a soqquadro il collegio. I responsabili finiscono subito davanti al Preside, che li manda a pulire i corridoi.Dopo questo piccolo “intoppo”, la: i collegiali partecipano infatti ai, a cui corrispondono altrettanti premi. Nonostante l’atmosfera giocosa, dopo un battibecco con il bidello Enzo, si chiude in se stesso e, a causa del pessimo umore, diventa aggressivo nei confronti di uno dei suoi migliori amici, Luca Z, e proprio per questo. Dopo una cena a lume di candela tra Giordano e Giulia M., meritato trofeo della gara di italiano, la settimana volge al termine e vede primeggiare Giulia M. e Andrea D. P. Al contrario, Giulia S. e Luca Z. faticano a ottenere buoni voti, ma il Preside li rincuora: anche loro, se ce la metteranno tutta e crederanno in se stessi, riusciranno a concludere il percorso al meglio.