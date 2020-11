Il Collegio 5, seconda puntata: cosa è successo e come rivederla

Il Collegio 5: ecco cosa è successo nella seconda puntata

Un nuovo ingresso

Un taglio di capelli traumatico

Enzo il bidello e la paghetta

Un piano diabolico

Scattano le indagini

Una prova di maturità

L’uomo misterioso

Svelato l’enigma

Giudizio sospeso

Il Collegio 5: rivedi la seconda puntata su RaiPlay

Per gli allievi del collegio la seconda settimana di permanenza nel convitto 'Regina Margherita' di Anagni inizia in modo traumatico, con il momento più temuto da ogni collegiale:. Prima di passare per le mani del barbiere e della parrucchiera, però, c'è spazio perMa questo è solo l'antipasto di quello che è accaduto nella seconda puntata de Il Collegio 5 Te la sei persa? Per tua fortuna ci siamo noi a riassumerti i suoi momenti salienti!Dopo un risveglio un po' 'polemico' il preside presenta il nuovo alunno:, dichiaratamente sciupafemmine e aspirante leader. Riuscirà nel suo doppio obiettivo? Vedremo. Ma, adesso, non c'è tempo da perdere: gli altri collegiali sono invitati a recarsi in cortile per il tradizionale taglio delle chiome. Luna già trema al solo pensiero di dover dire addio ai suoi lunghi ricci. Il terrore viaggia su forbici e rasoio! I primi ragazzi reagiscono abbastanza bene – in fondo siamo negli anni '90 e i tagli non sono così estremi - ma: fiumi di lacrime accompagnano la prima sforbiciata. Ma il taglio va fatto: nessuna pietà! Così, sono destinate a cadere nel vuoto tutte le lamentele.Intanto anche Simone, per poter entrare, deve superare il test d'ingresso. Buio totale ma lui ha un'arma segreta: lo smartphone, grazie al quale riesce a farsi suggerire le risposte dalla mamma. Non senza fatica ce la fa e, per lui, il 'premio' è un veloce passaggio sulla sedia del barbiere. Ma è il momento di, con un vero ultimatum, ad accorciare per la prima volta nella vita (così lei dichiara) i capelli. In via del tutto eccezionale, anche grazie all'intercessione delle compagne, per lei solo una spuntatina. Ora sì che è tutto pronto per la foto di classe.Il collegio riprende le lezioni con una novità:, figura inedita per Il Collegio. Finalmente una persona che si mette al livello dei ragazzi, con cui scambiare una battuta; anche se a volte Enzo si prende qualche confidenza di troppo, non sempre gradita ai collegiali. Assieme a lui gli alunni dovranno imparare a gestire un'altra innovazione rispetto ai decenni precedenti:, diecimila lire a settimana lasciate in dote dai genitori per l'acquisto della merenda e del materiale didattico. Una vera prova di maturità, peraltro per adolescenti nati già nell'era dell'Euro. Ci saranno problemi col cambio?La lezione storia del professor Raina si trasforma presto in una gran confusione: tra fischiettii e rumori molesti non si può andare avanti. Tutti sono colpevoli ma la responsabilità ricade solo su Simone: neanche il tempo di ambientarsi che finisce dritto dal Preside. L'intervento dei 'veterani' per salvarlo è tardivo. C'è il rischio che la sua avventura nel Collegio finisca subito. Ma c'è una scappatoia:. Una punizione esemplare che però garantisce a Simone la permanenza. Dopo una cena non proprio gradita, finalmente un po' di risate. Peccato che la serata degeneri e si concluda con la messa in pratica di un piano diabolico:. Solo Simone ha altro a cui pensare: lui punta già la prima 'preda'; la vittima designata è Luna.Impensabile che le scorribande della notte non abbiano conseguenze. L'oggetto della discordia è soprattutto la lavagna, imbrattata con frasi e disegni. Il Preside dispone una vera e propriadel 'capolavoro' di arte contemporanea. Gli indiziati respingono al mittente le accuse trincerandosi dietro la più classica delle strategie da studente: “Siamo stati tutti”. L'unione farà la forza? Non proprio:(fa la spia), vanificando gli sforzi degli altri; c'è chi rischia l'espulsione. La lezione del giorno, col professor Maggi, capita a pennello: si parla di onestà, ricordando le figure dei giudici anti-mafia, morti assassinati – proprio nel 1992 - per aver difeso la verità e l’Italia.Entra in aula il professore di Arte e sul volto dei collegiali torna il sereno. La rappresentazione della figura femminile e il concetto di 'donna oggetto', partendo dall'esempio delle veline della Tv, sono gli argomenti della lezione. Dal dibattito, ma le ragazze sanno far valere le proprie ragioni. Il clima è però turbato dagli strascichi dei fatti della nottata precedente:. Per salvarsi deve convincere i colleghi presenti alla scorribanda a confessare. L'esperimento dà buoni frutti: per i colpevoli solo un po' di giardinaggio. Per la prima volta la classe si rivela un gruppo vero.La lezione di musica introduce a un fenomeno esploso in Italia nella prima metà degli anni '90:. E lo fa attraverso le rime di un giovanissimoe della sua “Ragazzo Fortunato”. Ma nella seconda settimana le sorprese riservate dal collegio sembrano non finire più: una nuova figura li attende in refettorio. Da lontano sembra un volto conosciuto: Johnny Depp? Alessandro Borghese? Nessuno dei due ma, per ora, rimane il mistero. Non resta che andare a dormire ma, prima, c'è ancora spazio per uno spuntino notturno a base di specialità pugliesi generosamente offerte da Giulia Scarano. Mentre, fedele al suo ruolo,: stavolta la missione è compiuta, forse!Con il nuovo giorno, per Simone dopo l'assaggio iniziale arriva il taglio netto dell'amato ciuffo: il suo fascino è compromesso? Pare proprio di sì. La mattina, però, porta con sé soprattutto la soluzione all'enigma. Il personaggio misterioso svela la sua identità e si tratta dell'ennesima novità: è. Le regole sono chiare: niente professore né “prof”; lui è il “maestro”. I provini per 'Amleto' mettono in crisi più di un collegiale;(Aurora) spiazza tutti. Ma c'è poco da scherzare: alla fine dell'anno; meglio impegnarsi sin da subito.Cambio di aula e ulteriore novità: c'ècol professor Santagostino (anche se per i ragazzi il computer messo a disposizione dal collegio sembra uscito dalla preistoria); si parla del neonato Internet. E di nuovo qualcuno finisce al cospetto del Preside: stavolta tocca a Maria Teresa, Davide, Luca Z e Marco; per loro la punizione è 'gastronomica'.ci si cimenta con delle faticosissime (agli occhi dei collegiali). Per fortuna la settimana volge al termine. Non prima del consueto bilancio e di aver pagato il prezzo dell'insubordinazione:(tranne Alessandro G). L'espulsione è dietro l'angolo.La strada che porterà i collegiali verso la licenza media 1992, dunque, è ancora lunga e piena di ostacoli. E per chi si è perso l'appuntamento di martedì 3 novembre c'è ancora l'occasione di recuperare in vista degli altri 6 appuntamenti de Il Collegio 5. Chi vuoleoppure è alla ricerca di, infatti, non dovrà far altro che andare su RaiPlay , cliccare sulla sezione dedicata a Il Collegio 5 e selezionare il contenuto preferito. Buona visione!