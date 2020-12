Il Collegio 5, sesta puntata: cosa è successo e come vederla

Il Collegio 5: ecco cosa è successo nella sesta puntata

Un programma intenso

Affamati ma...poeti

La satira può fare danni

Ricordi e Ritorni

La guerra di Alessandro

Si balla!

Un freddo abbraccio

Clamoroso al collegio!

Il Collegio 5: guarda la sesta puntata su RaiPlay

Il momento dell’esame finale si avvicina sempre di più e nel collegio “Regina Margherita” di Anagni la tensione inizia a farsi sentire. Nessuno vuole sfigurare.per il ruolo di prediletto dai professori. Ma, rendimento a parte, la sesta settimana del collegio 1992 per “Magnesio” (e non solo per lui) si è trasformata in un vero e proprio incubo dal risveglio traumatico.Anche stavolta, però, nelle intense giornate di tutti i collegiali non sono mancati. Soprattutto per quelli che hanno potuto. Peccato che questi siano stati convocati direttamente dal Preside: non esattamente un’ottima premessa. Sei curioso di sapere come è andata a finire ma ti sei perso la sesta puntata de Il Collegio 5 ? Non c’è problema: ti raccontiamo noi cosa è successo.Il Preside annuncia le novità della settimana. A partire dalla, durante la quale i ragazzi potranno autogestirsi e organizzare delle attività; l'unica regola è il tema portante: la lotta alla mafia. Ci sarà anche untenuto dalla professoressa di storia e geografia Barbiero: verrà proiettata la famosa “Corazzata Potëmkin”. Non solo: il bidello Enzo allestirà, i quali si dovranno cimentare anche con la primaPrima di tutto ciò, c'è il Preside che vuole regolare i conti con i responsabili del danno della sera prima:. Tre gli 'imputati': Bonard, Alessandro G. e uno dei due gemelli Prezioso (più precisamente Leonardo), che vedranno la propria(quindi niente merenda) e che, cosa ancora più temuta, dovranno scrivere un componimento contenente le scuse...in versi! Ma, tutto sommato, la missione è compiuta.La, permette ai ragazzi di sbizzarrirsi. Per qualcuno è l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Molti si scagliano, non sempre benevolmente, contro il Preside. Nel mirino anche i sorveglianti e la professoressa Petolicchio. Anche se, onestamente, qualcuno ci va giù pesante: è, chee soprattutto contro il professor Maggi, portandolo allo scontro. La situazione precipita in un attimo: RahulA cercare di far distrarre i superstiti arriva, al momento giusto, la Giornata dello studente. I ragazzi possono emulare tanti loro coetanei del 1992, che a Palermo usarono dei drappi bianchi per. Ad aiutarli a usare tutta la loro creatività perè il professore di arte Carnevale. Il ricordo è in buone mani. Persino i professori, per una volta, non hanno nulla da dire se non complimenti.. E il finale di giornata è clamoroso:, un estremo tentativo di mediazione con il Preside e con lo stesso docente d'italiano, quando tutto sembrava perduto, lo salva.L'alba successiva, però, riporta i collegiali alla dura realtà. Solo due allievi sembrano non fare una piega: si tratta dei duellanti Alessandro A. e Andrea D.P.. La competizione è a un punto di non ritorno. È solo il preludio di una giornata difficile.. Un gruppetto arriva addirittura a occupare la presidenza. Forse non hanno valutato le conseguenze di un gesto del genere: per accettare le richieste emerse dall'assemblea il Preside chiede la 'testa' dei colpevoli. Per loro fortuna se la cavano con una pulizia approfondita di bagno e camerate.La rivalità di Alessandro A. nei confronti di Andrea D.P. pian piano diventa un'ossessione. In classe, in camerata, in refettorio, ovunque. Anziché superarlo in graduatoria ora sembra farsi strada una nuova strategia: il boicottaggio. Ma non c'è tempo per andare oltre: è l'ora della. Per insegnareilforma le coppie, molte improbabili. Il risultato è migliorabile ma la lezione piace. La giornata si conclude in tutt'altro modo: la proiezione – con tanto di pop-corn distribuiti da Enzo il bidello – dellascia ben sperare. Peccato che i ragazzi non siano al corrente di trovarsi al cospetto di un, dalla trama non proprio 'digeribile'. E che dire del dibattito post film?Il nuovo giorno riserva una grandissima sorpresa ad: ad attenderli in sala professori. Giulia S., Maria Teresa, Usha e Rahul non trattengono la commozione,invece. Ma non si tratta di un premio:per discutere di alcune intemperanze manifestate dai loro figli nelle settimane precedenti. La presenza degli affetti più cari riuscirà a farli tornare sulla retta via? Il più dubbioso sembra Rahul. La visita, in ogni caso, è stata gradita.Lacol professor Maggi, sulle elezioni politiche del 1992, è la scintilla che porta alle estreme conseguenze la sfida tra Andrea D.P e Alessandro A., iniziata con toni civili,. Senza motivo le parole si fanno sempre più pesanti, a tratti offensive. L'ironia di “Magnesio” stavolta non funziona:. L'insanabile insubordinazione dei due ha un esito inatteso.. I compagni giurano vendetta al Preside. Ma la settimana volge al termine: Sofia si conferma la migliore delle ragazze, Giordano riesce a primeggiare per la prima volta. I peggiori? Linda e Rahul. Il progetto di rivolta è solo rimandato.Ormai solo due settimane separano i collegiali dal temuto esame di terza media versione 1992. E, sebbene la classe continui a perdere i pezzi, il gruppo non ha nessuna intenzione di mollare.. Per chi si fosse perso la puntata dell’1 dicembre (o quelle precedenti) e volesse recuperare in tempo per il rush finale la soluzione è semplice: gli basterà andare su RaiPlay , cliccare sulla sezione dedicata a Il Collegio 5 e selezionare il video preferito tra i tanti disponibili. Buona visione!