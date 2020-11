Il Collegio 5 terza puntata: cosa è successo e come vederla

Il Collegio 5: cosa è successo nella terza puntata

Un'espulsione a sorpresa

La Petolicchio è Preside vicaria

Lezioni e punizioni “all’antica”

I rappresentanti di classe

Anche i primi della classe sbagliano

Una rocambolesca fuga

Le lezioni continuano

Febbre da karaoke

Rappresentante di classe, un ruolo complicato

Un’altra settimana si conclude...

Terza puntata Il Collegio 5: puoi rivederla su RaiPlay

Aria tesa tra prof e studenti durante. Il Preside e la sua vicaria fresca fresca di nomina, cioè la temutissima, hanno deciso di fare sul serio: le regole sono state ancora più ferree e qualcuno dei ragazzi ha avuto davvero difficoltà a seguirle. Tanto che c’è stato chi ha lasciato l’istituto e chi ha rischiato grosso..Una puntata, quindi, davvero, andata in onda il 10 novembre su Rai 2. Se non sei riuscito a seguirla, ecco tutto quello che devi sapere per metterti in pari con le vicende del collegio più amato della Tv!La puntata inizia con la convocazione di tutto il personale scolastico: il gruppo si sta ribellando e il Preside vuole sapere se ci sono. Vengono indicati. Dopo una discussione con il Preside, è. Ma non è finita qui. Il Preside avverte che se ci saranno ancora comportamenti di ribellione di gruppo, saranno presi altri provvedimenti. Tra i ragazzi, ovviamente, c’è gran trambusto per questa uscita di scena. E’ soprattutto Maria Teresa, con cui era nata una grande amicizia, a piangere per Aurora.Nel frattempo,per una momentanea assenza del dirigente titolare. I ragazzi non sono certo contenti, visto che la conoscono come una professoressa molto severa. E infatti la novella Preside vicaria intende ripristinare il “vecchio ordinamento”, cioè. Il cambio di rotta è evidente a mensa. La pietanza scelta dalla prof. Petolicchio per il pranzo, infatti, non incontra sicuramente i gusti degli alunni. Si tratta di! E non è il solo pasto particolare che aspetta i collegiali. Ogni mattina, a colazione, è l’a dare il buongiorno agli studenti. Non mancano belle sorprese durante gli altri pasti principali, perché dovranno digerire ancheAnche a lezione l’impronta della prof. Petolicchio si fa sentire. Durante l’ora di letteratura, il prof. Maggi parla di un. Assegna anche un compito decisamente impegnativo:. Spazio poi a un momento romantico: il prof. Maggi scopre circolare tra i banchi una poesia, firmata da Rahul e dedicata a Ylenia. Una dolce attenzione che sembra non lasciare indifferente la ragazza...Le lezioni proseguono: il prof. Raina porta i ragazzi all’aria aperta, mentre con il prof. Callaghan si parla di cibo, e in particolare di come si comunica in lingua inglese in una serata al ristorante., incontratisi in bagno proprio durante la lezione di inglese, decidono di combinarne una delle loro e di. Purtroppo la Preside vicaria li scopre, e i due dividono: scrivere sulla lavagna “Questa non è una punizione noiosa e inutile” per 50 volte. Poi, i due “soci” hanno dovuto cancellare anche le scritte in bagno!La classe vuole “vendicarsi” della prof. Petolicchio, proprio durante la sua ora, quella di matematica e scienze. I ragazzi decidono così di. La Preside vicaria riesce tuttavia a portare a termine la spiegazione e lascia i ragazzi intenti a scegliere i loro “mediatori”, coloro che avranno il compito di “promuovere” le istanze di alunni e alunne con la presidenza:I collegiali scelgonoMa la prof. Petolicchio non ha di certo ignorato i momenti di ribellione di poco prima, e manda a chiamare. Dopo averli soprannominati “Pinocchio e Lucignolo” li avverte: quando scoprirà chi dei due “trascina” l’altro per fare confusione nel collegio, questoCon il professor Raina, i rappresentanti sono subito chiamati a mediare tra insegnante e classe. Il docente, però, dà ai collegiali una bella lezione parlando di. Raina racconta infatti la storia di, dei lunghi anni in carcere e della sua lotta contro l’apartheid. I ragazzi sono quindi stimolati a discutere sull’intolleranza nei confronti delle persone di colore, econfidano di aver subito, in passato, delle discriminazioni. Ancheè diversa dal solito: dimenticata la pratica, gli studenti dovranno infatti affrontare una lunga ora di teoria. Tuttavia il professore chiede loro anche di disegnare come immaginano il mondo visto con gli occhi di uno dei loro amici, un modo per mettersi per pochi minuti nella “prospettiva” di qualcun'altro.A lezione di recitazione, il “maestro” propone una. Dopo Luna e Bonard, tocca ad Andrea e Sofia. Ma questa “Giulietta” non sembra interessata al Romeo interpretato da un appassionato Di Piero.Dopo poco, però, sarà proprio Andrea a reagire in maniera non molto “romantica” per aver subito uno scherzo da parte dei suoi amici.. La punizione per il giovane è quella di recuperare una discreta somma, 25mila lire, per aggiustare la maniglia della porta, rotta durante il momento di rabbia.Dopo la visione di uno dei programmi cult della comicità anni ‘90, “Su la testa!...”, i ragazzi sono pronti per la serata. C’è chi, come Giordano, ce la mette tutta e passa il tempo a studiare. Altri, invece, nonostante i rischi che sanno di correre,. Vogliono fare un’incursione per recuperare un po’ degli snack “sequestrati” i primi giorni, ma vengono colti in flagrante dal sorvegliante. Dopo una rocambolesca fuga, vengono rimandati di corsa a letto!Il prof. Maggi interroga sulle poesie di Carducci assegnate qualche giorno prima.vengono interrogati insieme e, stavolta, il primo la spunta sul rivale: Giordano ottiene un bell’8, mentre Andrea si deve accontentare di un 7,5. La lezione riprende con Manzoni e l’argomento della peste, che porta la classe ad. Luca Z. confida al gruppo e al prof che, purtroppo, ha perso il nonno proprio a causa del coronavirus.Arriva l’ora di scienze, e la prof. Petolicchio entra in classe con una sorpresa:. Alessandro A. e Luca Z. sembrano davvero eccitati per questa lezione piuttosto particolare. Non è della stessa idea Giulia S., che invece decide di uscire dalla classe per un eccezionale senso di disgusto. Ma il principale intento della Preside vicaria è ancora quello di tenere d’occhio i suoi “Pinocchio e Lucignolo”. Alla fine della lezione, convoca quindi i, ma Giulia M. e Alessandro A. hanno due atteggiamenti molto diversi. Mentre la prima prova a difendere i compagni, il secondo risponde con sincerità e non fa sconti a nessuno. Lo stesso succede quando il Preside vuole parlare con loro al telefono per chiedere qualche delucidazione su ciò che sta accadendo in sua assenza...Il Karaoke, nei mitici anni ‘90, era molto più che una moda: Fiorello spopolava in Tv e nelle piazze italiane con il programma che l’ha portato al successo. La prof. Petolicchio non poteva certo lasciarsi sfuggire l’occasione di. Dopo la sua interpretazione di “Volare”, i ragazzi si scatenano: c’è chi è completamente stonato e chi, come Alessandro A., si dimostra un vero trascinatore di folle.La serata continua con baci e abbracci grazie al classico e intramontabile gioco “Obbligo o verità”.La situazione si fa difficile per i. Dopo la telefonata con il Preside e l’incontro con la prof. Petolicchio, entrambi promettono di chiedere a Simone e Marco di impegnarsi a diventare un po’ più disciplinati. Ma i due appaiono difficili da convincere.Durante la lezione di ginnastica,dall’insegnante. Stavolta, però, i compagni sembrano essersi stancati: in particolare,. Secondo il rappresentante di classe, è lui più di Marco a scatenare le malefatte del gruppo. Dopo il confronto tra i due collegiali il prof. Maggi, a lezione, parla alla classe di “Mani Pulite”. L’insegnante prova a far, portando alla luce le dinamiche che si stanno verificando anche tra di loro, per far capire agli studenti che non è la logica del branco, ma quella della solidarietà a rendere veramente unito un gruppo.Alla fine della terza settimana, la Preside vicaria Petolicchio tira le somme., mentre. Andrea e Giordano, sempre in lotta per il primo posto, non nascondono un po’ di delusione. Ma non è finita qui, perché Simone e Marco vengono chiamati in presidenza: di fronte a loro il, ormai tornato al collegio. Cosa capiterà ai due collegiali più turbolenti?Sono tante le peripezie - e non pochi gli intoppi - che i nostri collegiali stanno affrontando prima che la loro avventura si concluda (speriamo) per il meglio, con la conquista del diploma. Hai perso la terza puntata di martedì 10 novembre? Niente paura, puoi vederla su RaiPlay : basterà cliccare sulla sezione dedicata a Il Collegio 5 e selezionare il contenuto preferito. Oltre ale tante clip, troverai anche il teaser del prossimo appuntamento, il quarto, di martedì 17 novembre, con qualche anticipazione. Buona visione!