Il Collegio 5, settima puntata: cosa è successo e come vederla

Il Collegio 5: ecco cosa è successo nella settima puntata

Il grande colpo

Trofei e premi di consolazione

Le gare continuano

Rahul furioso

Gare, cene romantiche e santini

L’ora di educazione sessuale

Love stories a confronto

Si va in scena

Verso il rush finale

Il Collegio 5: guarda la settima puntata su RaiPlay

Una settimana all’insegna della, a partire da quella sportiva. I ragazzi de Il Collegio, in questa penultima puntata, si sono messi alla prova con i. Qualcuno è risultato vincente e altri, nonostante l’impegno, si sono dovuti accontentare di un premio di consolazione.Ma non sono mancati i, persino. Curioso di sapere i dettagli? Se hai perso la, leggi fino in fondo questo articolo: ti raccontiamo per filo e per segno le avventure dei collegiali del 1992 andate in ondaApprofittando della momentanea assenza del sorvegliante, i ragazzi mettono finalmente in scena, studiato nei minimi dettagli da giorni. L’intento del gesto è: ultimi in ordine cronologico, l’amatissimo rappresentante di classe Alessandro A. e Ylenia. I collegiali mettono quindi. I primi a rimproverare i ragazzi, al mattino, sono i sorveglianti, che li portano subito davanti al Preside per il discorso di inizio settimana. Il dirigente, prima di annunciare le novità che aspettano gli alunni nei prossimi giorni, è costretto quindi a riprendere i responsabili dell’ennesimo atto di ribellione - Andrea P., Luca Z., Rahul e Davide - e mandarli, controllati dal bidello Enzo. La settimana tuttavia si preannuncia entusiasmante e piena di iniziative, a partire, nel 1992, videro sfidarsi tantissimi giovani italiani in diverse discipline sportive: isono quindi chiamati a seguire le loro orme, e ne sembrano entusiasti. Si inizia con una, per poi proseguire con il. I primi a correre sono i maschietti: Luca Z. sembra non andare a nozze con l’atletica, e anche Andrea D. P. sembra avere qualche problemino. A tagliare il traguardo per primo è, seguito da Rahul. Tra le ragazze,mentre in coda, purtroppo, troviamo una Giulia S. non proprio in forma.Come se la caveranno gli studenti con il salto in alto? Sono ben 85 i centimetri da saltare al primo giro. Riescono solo. Il secondo step, più difficile, viene superato solo da. Tra Bonard e Rahul, è necessario quindi lo spareggio: a sorpresa, èa strappare il trofeo all’atletico Bonard.I vincitori vengono premiati con splendide coppe, ma anche. Un riconoscimento come peggiori podisti mai visti in una corsa campestre!Dopo le, si torna a lezione. Ma la competizione continua. Con la professoressa di storia e geografia, entra in classe anche un bel vassoio di dolcetti: è il premio per i ragazzi che, divisi in due squadre, riusciranno a. È la squadra dei maschi ad aggiudicarsi la gara, nonostante un po’ di agitazione da parte di, forse un pizzico troppo “coinvolto” dalla sfida.Sembra che la mattina si svolga per il meglio, ma durante l’intervallo, causata dall’iniziativa del bidello di “consolare” le ragazze alzando i prezzi dei panini per i ragazzi. Il collegiale, decisamente rattristato per l'accaduto, si chiude in se stesso, e né l’amica Giulia M. né la sorella Usha riescono a consolarlo.La, forse, riuscirà a rasserenare gli animi. Il premio è un ambitissimo. Chi si aggiudicherà la prima manche? Di sicuro non Giordano e Giulia S., che sono i primi a venire eliminati: il ballo non è proprio il loro forte. Anche Linda e Andrea P. vengono presto esclusi. A loro si aggiungono Usha e Leonardo, insieme a Luca Z. e Alessandro G.. Purtroppo, nonostante gli sforzi, Luna e Andrea D. P. devono rinunciare alla gara subito dopo. Dopo l’eliminazione di Bonard e Maria Teresa, rimangono solo due coppie:, mentre Rahul e Giulia M. dovranno accontentarsi del secondo posto.A cena i vincitori della gara di ballo festeggiano con il loro buon hamburger, mentre. Umore che non migliora neanche con la visione delle gesta, alla Tv, di un grande sportivo degli anni ‘90, lo sciatore Alberto Tomba. I collegiali cercano di, ma il ragazzo sembra non voler proprio avere nessuno intorno, tanto daIl sorvegliante porta così Rahul in isolamento, ma il suo comportamento ha riportato conseguenze tra gli studenti, tutti visibilmente scossi, in particolare la sorella Usha., ma chiede a Usha di consegnare un bigliettino di scuse a Luca Z.: pur dovendosi allontanare, il ragazzo si dicee sembra che abbia compreso la lezione che questa esperienza gli ha insegnato.Durante l’ora di italiano, ilpropone una gara didattica, che avrà come premio. Domanda dopo domanda, alla fine èa spuntarla e sceglieper condividere il premio. Davide non è per nulla contento di aver perso questa occasione: avrebbe forse voluto approfittarne per avere un appuntamento romantico con Sofia?Anche lasfida i ragazzi a partecipare a una gara di matematica, con un premio a sorpresa. La gara si fa concitata e alla fine si arriva allo: ed è proprio quest’ultima a meritarsi la sorpresa che, come annunciato, è… davvero speciale. Si aggiudica infatti una, che diventerà una specie di “santino” per i collegiali!Dopo un pranzo un po’ movimentato, che vede, arriva il momento della, con la dott.ssa Sette. La professoressa chiede ai ragazzi di scrivere, in forma anonima, alcuni bigliettini con dubbi e domande da affrontare in classe. Nasce così unache mostra anche i lati più nascosti dei nostri collegiali. C’è chi è più imbarazzato e chi, come Giulia S., si sente troppo giovane per pensare a questi argomenti. C’è poi chi preferisce scherzarci su e c’è chi invece coglie l’occasione. La professoressa parla quindi ai collegiali di una malattia che, proprio negli anni ‘90, aveva sconvolto il mondo mietendo moltissime vittime e che continua tutt’oggi a rappresentare un grave pericolo non ancora sconfitto:Perarriva finalmente il momento della, con il sorvegliante nella inedita veste di cameriere. Gli altri ragazzi, dal canto loro, non possono che commentare e chiedersi come stia andando l’incontro, sperando che. Anzi, vogliono accertarsi di persona che tutto stia andando per il meglio e fanno una vera e propria incursione. Giordano e Giulia M., nonostante l’azione di disturbo, si godono la cena chiacchierando amabilmente da bravi compagni di classe. L’amore va forse cercato altrove? Qualcuno ha notato in effetti cheLa scuola prosegue. Il professore di arte introduce l’argomento del: i ragazzi sono chiamati ad abbattere il muro - inteso come confine, limite - attraverso l’arte. Armati di, creano le loro opere per poi buttar giù il muro (metaforicamente e fisicamente) a colpi di martello. Durante l’ora di musica, invece, si canta “Banane e lamponi” di Gianni Morandi. Ma ciò che preoccupa particolarmente i ragazzi è lo, che si svolge davanti ai professori e al Preside. Gli studenti sono chiamati a interpretare, infatti, il “Discorso all’umanità” di Charlie Chaplin, da “Il Grande Dittatore”. La rappresentazione, nonostante la tensione iniziale, si rivela un, tanto che scende anche qualche lacrima di commozione tra gli insegnanti.Proseguono le lezioni: con il professor Callahan, in inglese, si parla di vacanze. Ma gli studenti non rimangono concentrati eper il loro comportamento svogliato, mentre gli altri pranzano. Per punizione, dovranno fare degli esercizi ginnici. Non è che ai compagni vada tanto meglio, perché il piatto del giorno - le escargot (lumache) - non riscuote grande successo.La settima settimana è agli sgoccioli. Con il professore Maggi, in letteratura, si parla die del romanzo "Le ultime lettere di Jacopo Ortis". Per mettere alla prova i ragazzi, consegna loro un pennino e calamaio: il compito è scrivere una. Quando è l’ora di leggere le composizioni davanti alla classe, qualcuno si commuove, come Alessandro G., e c’è chi si dimostra cambiato dall’esperienza del collegio, come Giordano. Anche, trovando affetto e ammirazione per il suo modo di essere originale e fuori dagli schemi. Così, tra una lezione e un’altra,, e il Preside tiene il consueto. Davanti a lui, i 15 ragazzi che hanno resistito fino all’ultimo e che dovranno fare lo sprint prima dell’esame. Tra le ragazze, la migliore della settimana è, mentre tra i ragazzi èAgli ultimi posti si trovano ancora, ma il Preside li rincuora: anche loro, se ce la metteranno tutta e crederanno in se stessi, riusciranno a concludere il percorso al meglio.Il temuto, ma dai nostri collegiali possiamo aspettarci qualsiasi cosa fino all’ultima ora dell’ultimo giorno dell’ultima settimana. Tutto può ancora succedere! Se non hai visto la(o le precedenti) e vuoi recuperare in tempo per l’ultima puntata del 15 dicembre non ti resta che andare su RaiPlay e cliccare sulla sezione dedicata a Il Collegio 5 : troverai tutte le puntate e tanti video disponibili. Buona visione!