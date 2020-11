Il Collegio 5, quinta puntata: cosa è successo e come vederla

Il Collegio 5: cosa è successo nella quinta puntata

Il limbo di Giulia S.

Il severissimo Giordano

Giordano colpisce ancora

Aria di tempesta tra Giulia M. e Maria Teresa

Rahul, il professor Maggi e il pane

Non tutti vanno in gita

Una notte intorno al fuoco

Il contrappasso del “professor” Giordano

La “bomba” esplode

C’è a chi non piace arrivare secondo

Il Collegio 5: guarda la quinta puntata su RaiPlay

La, andata in onda ieri martedì 24 novembre alle 21:20 e in, è stata piena di colpi di scena. I ragazzi, catapultati nel 1992, hanno assaggiato un po’ di quegli anni grazie alle lezioni dei loro professori e la salda dirigenza del Preside, il cui intervento, quando necessario, è sempre decisivo.Abbiamo assistito a. Ti sei perso la puntata? Non disperare: ti raccontiamo i momenti importanti e le vicende più significative del quinto appuntamento. Pronto a scoprire cosa hanno combinato stavolta i collegiali?Nella scorsa puntata il giudizio per Giulia S. era rimasto sospeso, non solo per i risultati non brillanti in pagella, ma anche per il. E la situazione non cambia: il Preside decide di gettare letteralmente la ragazza, lasciandola senza più divisa e con un futuro incerto. La aspetta un periodo di, con lo studio “forzato” delleIl Preside dà quindi il via alla nuova settimana con un discorso motivazionale agli alunni, tutti con indosso, complimentandosi con chi è riuscito a guadagnarsela. Ma spiega anche le novità: mancherà all’appello il professor Raina - con grande rammarico di Luca Z., che lo considera uno dei suoi insegnanti preferiti - per una docenza all’estero, ma verrà sostituito da una. Ci sarà tempo, inoltre, per una. Vengono anche consegnate le lettere dei genitori e dei familiari indirizzate agli studenti: non manca qualche momento di commozione, in particolare per Alessandro G., il “piccolo” del collegio, Sofia e Luna.Il, a lezione, chiede agli alunni le impressioni a caldo sulle lettere dei familiari, eparla della sua reazione negativa al messaggio ricevuto dalla madre: il ragazzo ha infatti deciso di non leggere, a causa di errori di ortografia e la scrittura in stampatello, le parole del genitore. Sia il professore che gli alunni lo invitano a essere meno severo, ma il collegiale rimane fermo sulle proprie idee, per il momento.Gli studenti, durante la lezione di italiano, studianoe in particolare il romanzo. L’argomento stimola la, si parla soprattutto di infanzia e di ricordi.racconta quindi della sua infanzia difficile e della sua esperienza: il professor Maggi cerca di spronarlo e di fargli capire che i ricordi, seppur dolorosi, possono contribuire alla sua crescita. Davanti alle sue incertezze, il professore rassicura il ragazzo: “Mi aspetto da lei grandi cose”.Alla fine della lezione,si convince a leggere la lettera della mamma, che lo commuove molto, nonostante il severissimo collegiale abbia primaDurante l’ora di arte, si parla di autoritratto: i ragazzi sono così chiamati a dipingere sé stessi e dare sfogo alla loro creatività. Presto i, e i collegiali iniziano a sporcarsi a vicenda mani e volto. I sorveglianti però li scoprono e - per punizione - impediscono loro di andare subito a lavarsi.: la sua reazione però scatena ancora di più le ire del sorvegliante, che lo accompagna dal Preside. Nonostante la protesta di alcuni alunni della classe, che si schierano dalla parte del compagno, il dirigente avverte Giordano che potrebbeC’è aria di tensione tra le ragazze: la linea prudente della rappresentante di classe, oltre a qualche chiacchiera di troppo sulle vicende di Giordano in camerata,. Sarà rottura o riusciranno a chiarirsi?Arriva l’ora della, l’ultima prima che il docente lasci temporaneamente il collegio. Insieme al docente si affronta il tema della guerra - negli anni ‘90 iniziava il conflitto in Jugoslavia dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica - partendo dal concetto di “confine”. Raina mette quindiper un’esercitazione, proprio poco dopo la discussione avvenuta tra le due. La tensione cresce…Giulia S., intanto, viene chiamata dal Preside per ripetere a memoria i versi di Dante assegnati durante il periodo di “limbo”: nonostante qualche incertezza, si arriva finalmente a un chiarimento.Raina saluta la classe con un brindisi (analcolico), ed è contornato dall’affetto dei suoi studenti. Ma proprio mentre mangiano gli ultimi stuzzichini,: non si può dire che l’abbiano presa bene.Arriva l’ora, per i ragazzi, di fare i compiti: si confrontano quindi con la scrittura del tema di italiano per il professor Maggi, che ha chiesto loro di riflettere sul concetto di solitudine. Ma l’insegnante ha un compito a sorpresa per un collegiale in particolare,: con lui ha deciso di fare qualcosa di speciale,. Il professor Maggi vuole far riflettere l’alunno utilizzando una metafora: così come la farina rappresenta ciò che abbiamo di materiale, il corpo, il lievito assomiglia alle emozioni, che servono a crescere. Anche nella vita, come quando si impasta il pane, ci si deve sporcare le mani senza paura. Il resto, lo fanno il calore e il tempo. E nonostante Rahul confessi che non abbia alcuna voglia di crescere, Maggi prova a insegnargli che, come succede al pane, i vari ingredienti faranno presto di lui, che lo voglia o no, non più un ragazzo ma un uomo.La serata dei collegiali continua con, ma i giovani non sembrano particolarmente coinvolti dal programma. Poi si va a letto presto, perché il giorno della gita è già arrivato!Prima di partire, il professore di musica regala ai collegiali una canzone: “Caruso” di Lucio Dalla. Il malumore di Maria Teresa però non si è ancora esaurito e, dopo un battibecco con il docente,. Si prosegue con la lezione della professoressa Barbiero, venuta a sostituire Raina: con lei si affronta la questione meridionale. Il rapporto tra la nuova docente e la classe non è subito idilliaco, ma la Barbiero ha carattere da vendere e riesce a completare la lezione, nonostante le distrazioni continue di alunni ed alunne. La situazione non migliora con la professoressa Petolicchio, che tenta molto faticosamente di spiegare le funzioni matematiche, prima che. Per lui il gesto avrà delle conseguenze: il Preside lo rimprovera insieme a, e annuncia loro che a causa del comportamento avuto in classe non solo, ma dovranno seguire ulteriori lezioni e sostenere interrogazioni finali! Se non fosse già abbastanza, tra Bonard e Maria Teresa non corre buon sangue…Il resto della classe, intanto, si trova a, un luogo immerso nella natura, a montare le tende per la notte. La più contrariata è Giulia S., che preferirebbe di molto dormire su un bel letto. Anche Andrea D. P. non è esattamente a suo agio. I collegiali, dopo aver messo in piedi l’accampamento, si ritrovanoMa c’è una sorpresa per i giovani:li raggiunge per una lezione di zoologia con protagonisti i cavalli. L’occasione perfetta per ricordare un simbolo dei primi anni ‘90: Varenne, il campione a quattro zampe che conquistò gli italiani per la sua eleganza e velocità.La sera, intorno al fuoco, vengono letti - insieme al professor Maggi - i. La prima è Sofia, che commuove la sua amica Ylenia. Lacrime anche per Linda, che confessa anni di solitudine e tanta paura di non trovare veri amici. Maggi interpella anche Rahul, che confessa i suoi sentimenti per la sua cotta Ylenia e per i suoi amici Sofia, Luca Z. e Giulia M. Anche Andrea D. P. legge il suo tema: per lui la solitudine ha una certa utilità e aiuta a riflettere. Andrea P., uno dei gemelli, confida invecequando è dovuto stare lontano dai suoi genitori per un intero anno, a causa della malattia di cui è affetto il fratello minore. I temi vengono poi tutti, portando via con sé la solitudine e i pensieri negativi: un momento che tutti i ragazzi si ricorderanno per sempre. Nel frattempo,. Tra Bonard e Maria Teresa, finalmente, nasce il dialogo. Incredibilmente, anche con i sorveglianti regna la serenità.I collegiali in gita, dopo un traumatico risveglio muscolare con la professoressa di educazione fisica,. Per i quattro rimasti al collegio, è tempo di interrogazione. Il primo è. La sua prova consiste nel mettersie sostenere una vera e propria lezione: i suoi studenti saranno i docenti del corso. Giordano non la prende bene e ammette di essere in difficoltà e, dopo questo inizio complicato, è anche costretto a interrogare i collegiali con cui ha spartito la punizione. Il “contrappasso” a cui il Preside ha voluto sottoporre Giordano prova moltissimo il collegiale, tanto da farlo scoppiare in lacrime: immediata è la vicinanza da parte dei compagni.La tensioneè pronta a esplodere nel momento in cui la prima confessa di aver dialogato e aver migliorato il rapporto con Bonard. Per Giulia M., il comportamento di Maria Teresa è incoerente e per questo la attacca insieme alle altre compagne. La ragazza si sente con le spalle al muro: nasce cosìa cui prendono parte tutti gli allievi, tanto che persino. Riusciranno davvero ad appianare i contrasti? Per adesso, pace è fatta… ma quanto durerà?Si ritorna alle lezioni: sia con il professor Maggi che con il professor Callahan, si parla d’amore. Durante l’ora di teatro, invece, si legge il “Discorso all’umanità” da “Il Grande Dittatore” di Charlie Chaplin. Ora dopo ora, è passata un’altra settimana: il Preside, come consuetudine, riunisce i collegiali per il discorso di fine settimana., e promette che se la prossima settimana non sarà primo, si impegnerà ad arrivare ultimo! Manterrà la parola? Lo scopriremo nella prossima puntata!La licenza media 1992 è sempre più vicina per i ragazzi che sono riusciti, tra mille peripezie, a resistere fino a questo punto. C’è chi dovrà impegnarsi per dimostrare di meritare il diploma e chi ha ormai la strada in discesa, ma tutto è ancora in gioco e le prossime puntate si preannunciano ricche di sorprese. Per chi si fosse perso quanto accaduto sinora e volesse recuperare gli appuntamenti andati in onda le scorse settimane, è ancora in tempo: basterà andare su RaiPlay , cliccare sulla sezione dedicata a Il Collegio 5 e selezionare - tra puntate intere, clip dei momenti salienti e contenuti extra - il video preferito. Buona visione!