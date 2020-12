Il Collegio 5, settima puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

Il Collegio 5, settima puntata: giorno, orario e canale

Il Collegio 5, anticipazioni settima puntata

Il Collegio 5, riassunto delle puntate precedenti

Stiamo ormai per giungere alle battute finali della. Infatti, sta per andare in onda. È dunque ormai noto che i ragazzi che partecipano al Collegio 5, quest’estate, sono stati, e si sono ritrovati a frequentare una scuola nel, il tutto all’interno dell’istitutoI collegiali, per ben 8 settimane hanno avuto un assaggio della tipica scuola anni ‘90.: addio a smartphone e laptop, benvenuti telefoni fissi e computer decisamente più lenti e ingombranti dei pc di oggi. Ma al collegio non ci sono solo privazioni: infatti, nella scorsa puntata abbiamo visto gli studenti salire in cattedra nella giornata di autogestione, partecipare a un cineforum e festeggiare con una grigliata all’aperto.Facciamo il punto della situazione, dando uno sguardo a ciò che è successo la scorsa settimana e proviamo a sbirciareNonostante siamo quasi arrivati, è bene ricordare a tutti che: la settima puntata andrà in onda. Nello stesso giorno e orario è possibile seguire la puntata in diretta streaming su RaiPlay nella sezione Canali Tv > Dirette . Questa quinta edizione de “Il Collegio” conta in tutto otto puntate: l’ultima puntata ci aspetta, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre, quindi tra una settimana esatta.Chi dovesse perdersi l’appuntamento del martedì sera, potrà vedere la sesta puntata, on demand, quando preferisce, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti imperdibili.Lasi aprirà con quello che è definito “il colpaccio al Preside” e vedrà il coinvolgimento di gran parte dei collegiali: che conseguenze avrà questa bravata per gli studenti? Di qualsiasi natura saranno le azioni che il Preside deciderà di intraprendere: vuole dimostrare di saper ragionare con la propria testa, ma… non starà scherzando col fuoco?I nostri protagonisti dovranno mettersi alla prova anche: saranno in grado di superarli? Questo e molto altro potremo scoprirlo solo martedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 2.Come siamo giunti fin qui? Sicuri di ricordare cos’era successo nell’episodio precedente?Dopo aver fatto il loro ingresso in collegio, i ragazzi affrontano i test di ingresso.. Il gruppo classe così formato si dimostra subito molto vivace ma la situazione precipita con l’entrata in scena, all’inizio della seconda settimana, di un nuovo alunno,. Spesso, infatti, quando la classe disturba le lezioni c’è il suo zampino. Dopo il taglio dei capelli che, tra pianti e suppliche, ha lasciato indenne solo Luna, la tensione cresce: molti dei ragazzi continuanoe alla fine decidono di fare una scorribanda durante le ore notturne. Il Preside, per punizione, sottopone tutti - eccetto Alessandro G. - a un esame a sorpresa. Mae il gesto avrà le sue conseguenze:è costretta, dopo un battibecco col Preside, a lasciare il collegio.La terza settimana, a causa di una momentanea assenza del dirigente titolare,. La docente mette sotto osservazione speciale, i due collegiali più indisciplinati, e indice le elezioni dei: i due sono incaricati di fare da, ma non riescono a far ragionare Simone e Marco, che continuano a infrangere le regole. Per questo entrambi, dopo l’ennesima scorribanda serale, vengonoe, nella quarta settimana, sono sostituiti dai, 17enni pugliesi. I novelli collegiali passano al primo colpo lo “sbarramento” del test di ingresso, mentre per gli altri è il momento delle pagelle:. La decisione provoca una, il cui giudizio viene per questo sospeso dal Preside: dopo un periodo di isolamento, tuttavia, la scatenata Giulia S. riesce a convincerlo e può tornare dai compagni.La quinta settimana è quella della: gli unici a doverci rinunciare sono, rimasti in collegio a causa del loro comportamento in classe. Vico Moricino è il luogo scelto per la prima notte fuori della classe, per immergersi nella natura incontaminata e passare la. Dopo aver messo in piedi l’accampamento, si ritrovano a spalare letame e sembrano anche divertirsi! Una commovente serata intorno al fuoco vede le confidenze degli studenti con il professor Maggi, che sembra aver instaurato un rapporto speciale con Rahul, un ragazzo dall’infanzia difficile. Al ritorno all’istituto,La sesta puntata si apre con delle novità:, nella quale i ragazzi hanno potuto prendere il posto dei professori per qualche ora, finoe a un toccante. Ma la settimana si rivela anche faticosa. A cominciare dallaa causa di un rovente sfogo contro il professor Maggi. Il ragazzo, però, ottiene una seconda possibilità. Nessuna riammissione, invece, per, anche loro colpevoli di aver mancato di rispetto al docente di italiano,. A sostituire il rappresentante di classe espulso sarà. Dunque è finita un’altra settimana: la migliore della sesta puntata è la signorina Sofia (per la quarta volta), mentre il migliore studente è lo stesso Giordano. I peggiori, invece, Linda e Rahul. Per leggere il riassunto completo della sesta puntata, clicca qui