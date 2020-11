Il Collegio 5, quarta puntata: cosa è successo e come vederla

Il Collegio 5: ecco cosa è successo nella quarta puntata

La resa dei conti

Game Over

Le insicurezze vengono a galla

A lezione di...cinema

Porte girevoli al collegio

La pagella c’è per tutti, la giacca rossa no

Il Collegio 5: guarda la quarta puntata su RaiPlay

Al collegio “Regina Margherita” di Anagni la quarta settimana di lezione è preceduta, ancora una volta, da un verdetto lasciato in sospeso.Uno soltanto, entrambi o nessuno dei due? A deciderlo direttamente il Preside, tornato al suo posto per riportare l’ordine tra i collegiali, dopo la turbolenta supplenza della Preside vicaria Petolicchio.L’esito è sorprendente. Il primo deiche,, hanno animato la quarta puntata de Il Collegio 5 Te la sei persa? Nessun problema: ci siamo noi a raccontarti com’è andata!Il Preside sembra voler dare l'ultima possibilità a Marco e Simone, ora ribattezzati. Loro promettono di mettere la testa a posto ma le buone intenzioni crollano immediatamente al calare delle tenebre. Stavolta, però, le scorribande notturne scatenano. Ma non c'è niente da fare: il gruppo ha la meglio. Il mattino successivo: è quella che spetterà solo agli studenti che supereranno indenni la consegna delle pagelle di metà corso. La classe è avvisata.Luca Z. è convocato dal Preside per riferire della notte precedente. Simone lo invita a non parlare, anche con qualche minaccia neanche troppo velata. Ma il livello di disperazione di Luca, che non riesce a dormire proprio a causa del frastuono,(ma non proprio di tutti). Tra loro anche la rappresentante di classe Giulia M. che, messa alle strette, conferma le accuse. Nel frattempo, la lezione di giardinaggio - lo spunto con cui il professor Maggi tratta decon i collegiali - manda letteralmente in estasi Alessandro A. (“Magnesio”). Gli altri, invece, sono distratti dal processo in corso che si sta svolgendo in presidenza e dal comportamento del “Gatto e la Volpe” (Marco e Simone), davvero incorreggibili. Ora anche i fedelissimi li scaricano.. Resta solo il tempo dei saluti.Il silenzio, finalmente, torna protagonista delle giornate del collegio. Ma la doppia uscita manda in crisi Rahul, consolato dalla sorella Usha.sono al centro della lezione di geografia del professor Raina. La lezione di recitazione, incentrata sugli scioglilingua, aiuta i ragazzi a rilassarsi un po'. E, complici qualche lapsus e le cadenze dialettali dei collegiali, sul loro volto spunta anche qualche sorriso. Per far concludere in bellezza la giornata basta una chitarra. Si avvicina il momento della verità. Chi conquisterà la giacca rossa?, apparentemente tra le più forti del gruppo,. La causa scatenante? Un semplice cappellino di carta tirato fuori dall'insegnante di inglese Callahan. Altra campanella e altra lezione: con il professore di educazione artistica Carnevale si parla di videoarte, di video musicali, di Tv sperimentale. Il preludio per passare dalla teoria alla pratica, aldella settimana:sulle note di “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni. Prima, però, c'è da capire come far funzionare una videocamera anni '90. L'assemblea straordinaria convocata in cortile dai sorveglianti, rovina il clima di festa. Dal loro ufficio, infatti, sono spariti degli oggetti, gli stessi usati da alcuni ragazzi per girare i cortometraggi. Un'intrusione che potrebbe avere effetti negativi sulla valutazione di metà corso.Per i collegiali arriva anche. Un breve tour per la “città dei Papi”, Anagni, che ospita il collegio "Regina Margherita". Non possono minimamente immaginare che brutto scherzo, in loro assenza, gli sta preparando il Preside. L'uscita di Marco e Simone ha infatti liberato tanto spazio in classe. Ecco, dunque,pronti a sostituirli:Prezioso, 17enni pugliesi, per loro stessa ammissione “I re del casino”. I veterani saranno contenti di vederli? I pareri sono contrastanti. Sicuramente, tra i nuovi e i vecchi ci sono delle barriere ‘linguistiche'.Ecco: la vigilia è tesa ed escono fuori tutti i dubbi dei collegiali sul loro rendimento durante le prime quattro settimane. Nonostante le apparenze,: possono vestire la divisa del collegio 1992. Anzi, per loro c'è direttamente l'ambita giacca rossa. Gli altri ragazzi entrano in presidenza uno ad uno.e hanno il privilegio di indossare per primi la giacca rossa. Li seguono anche Bonard, Luca Zigliana, Andrea Di Piero, Giordano, Giulia Matera, Ylenia, Usha e Luna. Pure Alessandro Guida, Linda, Maria Teresa, Davide e Rahul, seppur con qualche patema di troppo, superano lo sbarramento.. Un fatto che scatena l'ira della ‘sovversiva’ Giulia Scarano: lo scontro con il Preside costa anche a lei la permanenza nel collegio. O almeno così sembra.Siamo così giunti al giro di boa,. Ma chi si fosse perso quanto accaduto sinora - compreso l’appuntamento di martedì 17 novembre - e volesseè ancora in tempo: basterà andare su RaiPlay , cliccare sulla sezione dedicata a Il Collegio 5 e selezionare - tra- il video preferito. Buona visione!