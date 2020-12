Il Collegio 5, ottava puntata: cosa è successo e come vederla

Il Collegio 5: ecco cosa è successo nell’ottava e ultima puntata

Un programma mostruoso

Dall’altro lato della cattedra

Questo diploma è per te

Il sequestro

Tempo di ricordi

Notte prima degli esami

Scritto d’italiano con supplemento

Enzo numero uno!

La seconda occasione

Verso l’orale

E’ il turno di...

Finalmente è finita!

Una festa travolgente

Il Collegio 5: guarda l’ottava puntata e tutto il programma su RaiPlay

L’ora della verità è arrivata. Per i ragazzi de Il Collegio 5è coincisa, infatti, con la. Normale un po’ di tensione tra i collegiali, anche in quelli apparentemente più preparati: in fondo affrontare il giudizio dei professori non fa dormire sonni tranquilli mai, figurarsi in un frangente del genere.Tranquilli, però:nemmeno in vista dei titoli di coda. Ma è solo dopo aver concluso tutte le prove che gli alunni del collegio 1992. Manifestando tutta la loro gioia ma anche la loro tristezza. In fondo si conclude un’avventura indimenticabile che rimarrà impressa per sempre nel cuore di ognuno.Non hai visto l’ottava puntata de Il Collegio 5 maVuoi sapere chi ha concluso il suo percorso con successo? Chi sono stati i migliori di questa edizione? Qual è stata la reazione dei ragazzi nel momento di tornare alla vita ‘reale’? Nessun problema: te lo raccontiamo noi.Il programma d'esame prevede tantissime nozioni che i collegiali dovranno studiare in pochi giorni. La preoccupazione sale oltre ogni limite. Una parte dei ragazzi – capitanata dai rappresentanti di classe Giulia Matera e Giordano - decide di. Le prime divisioni nel gruppo, tra chi è d'accordo con il tentativo di trattativa e chi invece è contrario, iniziano già a farsi sentire. Il risultato? Disastroso:Ma non c'è tempo per disperarsi, iniziano le lezioni decisive. Con la formula tipica dell'ultima settimana de Il Collegio:(o almeno tentato di farlo)– che nel frattempo si siedono tra i banchi imitando le gesta del nuovo 'docente' –. Per i ragazzi è il modo di capirequando la classe fa i propri comodi. Nessuno riesce a farsi sentire: è il caos totale.Con il professor Maggi si 'studiano' i gemelli Prezioso. I collegiali vengono invitati a trovare le differenze trai due. Ma, in realtà, sono molto simili. Soprattutto su una cosa: la pigrizia, che si traduce in una preparazione che non lascia presagire nulla di buono in prospettiva esame. Per coinvolgere di più la classe,, proprio come facevano gli autori della letteratura italiana con le loro opere. Le insicurezze salgono sempre più a galla.L'ispezione a sorpresa del Preside, durante la lezione di geografia (sui vulcani), mette ancora di più in ansia i ragazzi. Anche perché ne approfitta per fare qualche domanda qua e là. Come se non bastassero quelle dei professori. La disperazione porta alcuni elementi della classe a un gesto estremo:, usato per lezioni di anatomia, chiedendoLargo alle emozioni con la. Dal taglio dei capelli alle lezioni creative, dalle competizioni studentesche alle situazioni più divertenti. I ragazzi si rendono conto di come sia volato il tempo e di quante cose siano accadute dal loro ingresso.. Solo: non si piace per come appare in foto e ha paura che allo stesso modo la giudichino gli altri. Solo l'intervento della sorvegliante la riesce a consolare e a farle capire che i problemi sono altri.La notte prima degli esami va in scena il più classico dei. Il vero incubo per la maggior parte dei collegiali è, come prevedibile, la matematica. I ragazzi cercano di aiutarsi a vicenda. Matipica del primo della classe,. Per evitare di andare definitivamente in tilt, decide di isolarsi per ultimare la preparazione.. Prima, però, c'è da risolvere una questione: in classe; verrà liberato in cambio della promozione generale? I ragazzi, probabilmente, se ne sono dimenticati., prima di affrontare lo scritto d'italiano, a regolare i conti:– un bilancio dell'esperienza nel collegio e del rapporto con gli altri -(imparare l’opera “Dei sepolcri” di Foscolo a memoria). Lo spettro del fallimento porta i collegiali che non avevano partecipato al 'sequestro' dello scheletro a dissociarsi dai colpevoli. Solo questi ultimi dovranno affrontare il supplemento d'esame.La prima prova è andata. Ma il clima rilassato si spegne immediatamente:. La classe le inventa tutte per copiare e passarsi suggerimenti utili. Solamente Sofia sembra dormire sonni tranquilli, proprio per questo sorvegliata a vista dalla vicina di banco Giulia M. Gli altri provano ad arrangiarsi come possono. Per loro fortuna. Si scatena l'inferno.: Enzo uno di noi!Il destino dei collegiali è ora nelle mani dei professori, assistiti nella correzione degli scritti dall'onnipresente Preside.. Gli unici a tremare sono(insufficienti nella prova di matematica)(il suo tema è buono nel contenuto ma gli errori di grammatica sono troppi): anche loro, però,. Solo una posizione resta fortemente in sospeso: quella di. che però,. Il suo piano è fallito: a farlo saltare il professor Maggi, che vuole fargli prendere il diploma a tutti i costi. Andrea P. non sembra apprezzare: era convinto di aver terminato i suoi sforzi. Non è così.La lezione di ballo, durante la quale i collegiali devono(ispirata al film “Le Iene” di Tarantino), aiuta la classe ad allentare la tensione pre-orale. Solamente Luna non riesce a non pensare al suo rendimento traballante.. Persino Andrea P. decide di fare sul serio. Mentre, chiedendogli qualsiasi cosa.Si parte con gli orali. Qualcuno approfitta delle prime luci dell'alba per affinare gli ultimi dettagli, qualcun altro cerca un sostegno dall’alto pregando., seguita da Maria Teresa e da Alessandro G: non mancano le incertezze ma, tutto sommato, è andata. È poi il turno di. I successivi a entrare sono i, sono più le risposte sbagliate di quelle corrette; per loro l'esito è tutt'altro che scontato, con un leggero vantaggio per Leonardo su Andrea.. Linda e Luna, invece, confermano le lacune mostrate durante gli scritti.con i soldi della paghetta: la commissione non gradisce la sua ironia. Con Andrea D.P., Bonard e Luca Z. i docenti approfondiscono i contenuti del tema d’italiano, dopodiché si passa all'interrogazione di inglese: i tre ragazzi, usando la loro padronanza della lingua straniera, devono provare a conquistare...il professor Callahan. Gli esami sono finiti.La felicità è incontenibile. Il professor Carnevale prova a sfruttare la mente ormai libera da pensieri dei ragazzi per un esercizio di creatività: creare il collegiale dei sogni, unendo i particolari del viso dei compagni, prendendoli dalle loro foto. Ma: ragazzi, insegnanti, sorveglianti e chiunque voglia lasciarsi alle spalle tutte le cose negative delle otto settimane appena trascorse. L'ultima notte deve essere interminabile: i collegiali si radunano attorno a un ideale falò e leggono la lettera che hanno scritto per il compagno con cui hanno legato di più.La tristezza e la gioia per aver completato la missione sono i sentimenti dominanti. Ormai, però, è giorno:(ce la fanno). ISi conclude così Il Collegio 5:. Siamo dunque arrivati al capolinea del viaggio nel passato, destinazione 1992. Per chi si fosse perso tutto quello che è successo nell’ottava e ultima puntata del 15 dicembre,o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni di questa edizione. Gli basterà connettersi con Raiplay , entrare nella sezione dedicata a Il Collegio 5 e selezionare le puntate intere, le decine di clip o i tanti contenuti extra disponibili. Buona visione!