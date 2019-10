Il Collegio 4: quando va in onda

Il Collegio 4, quando c'è e dove va in onda

Ilè stata inauguratatrasmesso da Rai2 che ha per protagonisti, 10 maschi e 10 femmine, provenienti da tutta Italia e decisi a dare del filo da torcere a tutto il personale docente.L’ambiente scolastico in cui è ambientato il reality è il, sorto nel 1579 per essere un vero e proprio collegio maschile e femminile e un semi-istituto. Proprio in questa caratteristica ambientazione si svolge la vita degli studenti che partecipano al programma, controllati daiedche quest’anno tra i volti veterani delle materie canoniche, come i docenti di Italiano, Storia e Matematica, ne vanterà anche di nuovi a cui saranno affidate cattedre coerenti agli anni in cui è ambientata l'edizione, come quelli di Informatica, Aerobica e Breakdance.Nemmenoè risparmiata dalle novità in quanto si tinge si rosa conche dopo tre edizioni, soppianta quella storica di Giancarlo Magalli.Guarda anche:L’appuntamento per seguire le bizzarre avventure dei vivaci collegiali è, come di consueto su, fino a circaIl salto nel passato eletto per l’ambientazione di quest’anno è quello non troppo lontano degli anni Ottanta, in particolare del, anno significativo in cui si sono susseguiti numerosi eventi salienti nei più diversi ambiti. Mentre l’Argentina e il Regno Unito stavano concludendo, l’Italia era assorta a seguireche di lì a poco avrebbe vinto; e ancora, in ambito informatico, debuttavano l’antesignano dei nostri computer, il, ementre sul mercato cominciavano a spopolare le. Inoltre, sul piano storico, erano anni ferventi di eventi importanti comee il.Infine, tra l’e lo stileche cominciavano in quell'epoca a farsi strada nell’opinione pubblica, debuttarono icone mondiali del panorama musicale internazionale, ancora oggi considerati miti intramontabili, del calibro diche proprio nel 1982 incise ‘’, uno dei suoi singoli più famosi e apprezzati di sempre.Per permettere a tutti di poter vedere le puntate, queste saranno caricate inoltre su, sia accedendo attraverso ilsia attraversoscaricabile gratuitamente da IOS o Android.Inoltre, sulle piattaforme online di Rai2, quindi su, sarà disponibile anche ‘’, condotto dall’influencer Valentina Varisco (Valeficent) e Niccolò Bettarini che saranno alle prese conLa messa in onda dell’de Il Collegio 4 è prevista per