Il collegio 4, come vederlo in streaming

Come vedere il Collegio 4 in streaming

di età compresa tra i 14 e i 17 anni: sono loro le star del momento. Infattiè partito alla grande, risultando in queste settimane sempre tra i primi posti delle. I ragazzi dovranno rimanerein un collegio che ricrea in tutto e per tutto l’ambiente degli, e se riusciranno a resistere a compiti in classe, test e interrogazioni potranno ricevere il diploma diLa prima puntata è già stata trasmessa in prima serata su: ma come fare peril primo episodio?Il reality dei ragazzi ha avuto il via ieri sera,, e andrà avanti per ben, ogni martedìMa se ieri hai avuto altri impegni, oppure vuoi rivedere un frammento che hai trovato esilarante ma non sai come fare, niente paura: noi di Skuola.net possiamo aiutarti aPer prima cosa vai sul sito della rai scrivendo, successivamente avrai due opzioni, o cliccare nel menù in altro a sinistra su “”, poi selezionare “” e quindi cliccare sul “” e selezionare la puntata che ti interessa.Oppure potrai andare, sempre dal sito raiplay, aprendo sempre l’opzione menù dal tasto in alto a sinistra, e selezionando “”, in questo modo potrai andare direttamente al giorno che ti interessa ee cliccarci sopra per far partire la registrazione.