Jennifer Aniston su Instagram: il primo selfie fa milioni di like in poche ore

Jennifer Aniston su Instagram: la misteriosa conversione ai social

La prima foto di Jennifer Aniston su Instagram: un selfie di gruppo con i suoi amati ‘Friends’

Alla fine ancheha ceduto alla tentazione dei social: è bastata una foto, la prima, pubblicata suieri 15 ottobre a farle conquistare. Un risultato davvero sorprendente, soprattutto se si considera l’iniziale scetticismo con cui l’attrice considerava tutti i social, fiera di tenersene alla lontana e di opporre resistenza alla loro massiccia presenza nella vita quotidiana.Guarda anche:Dopo le ripetute interviste e dichiarazioni in cui Jennifer Aniston aveva manifestato la propria avversione nei confronti della massiccia presenza non solo dei, considerati come, ma anche deistessi, ritenuti solo: ‘Ci sono due scuole di pensiero: una dice, perché non vai sui social media a mostrare chi sei davvero? Ma io non ne ho bisogno’.Del tutto inaspettata dunque la pubblicazione di una sua foto su Instagram, mentre tutti ancora si chiedono cosa in particolare abbia potuto farle cambiare idea. Per ora, rimane un mistero!La foto scelta per inaugurare il debutto di Jennifer Aniston su Instagram ha immortalato un selfie di gruppo con i suoi veri ‘’, dentro e fuori il piccolo schermo: Monica, Chandler, Ross e Phoebe, alias Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.Non a caso, il commento con cui l'attrice americana ha condiviso la foto di gruppo per salutare il mondo di Instagram è stato ‘And now we’re Instagram FRIENDS too. Hi Instagram’.Dopo 30 anni infatti laamericana più amata di sempre è stata immortalata dalla Aniston in un selfie, cosa che stupisce molto se si pensa ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice stessa in una sua vecchia intervista: ‘Se dovessimo rifarlo oggi, avremmo un bar pieno di persone che fissano il proprio iPhone. Nessuna conversazione, nessuna battuta’.Insomma, anche se l’ipotesi di undella sit-com, e tanto meno di unbasato su di essa, appare altamente improbabile, tutti i fan sono comunque felici di vedere l’attrice sui social e di darle