Il Collegio 5, sesta puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

Il Collegio 5, sesta puntata: giorno, orario e canale

Il Collegio 5, anticipazioni quinta puntata

Il Collegio 5, riassunto delle puntate precedenti

Siamo arrivati alla vigilia della: cosa avranno in serbo i nostri protagonisti questa volta? Sappiamo ormai benissimo che i ragazzi che partecipano al Collegio 5 sono stati, dove per ben 8 settimane hanno avuto un assaggio della tipica scuola anni ‘90.I collegiali, dunque, durante il loro periodo di permanenza hanno dovuto fare a meno delle loro abitudini: addio smartphone, social e risvoltini, benvenuti walkman e karaoke! Hanno dovuto fare i conti anche con i telefoni fissi e imparare a utilizzare i vecchi computer e la connessione 56k, molto diversi dai laptop a cui sono abituati oggigiorno. Tra una lezione e l’altra, nella scorsa settimana i nostri protagonisti hanno anche trovato il tempo per andare in gita:Entriamo nel dettaglio, ripassando i momenti clou delle puntate già viste e indagando su cosa ci aspetterà in questa nuova settimana.Quando andrà in onda la sesta puntata de Il Collegio 5?. Nello stesso giorno e orario è possibilenella sezione Canali Tv > Dirette . Questa quinta edizione de Il Collegio conta in tutto otto puntate: l’ultima puntata ci aspetta, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre.Chi dovesse perdersi l’appuntamento del martedì sera, potrà vedere la sesta puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti imperdibili.non sembra proprio aver preso bene il secondo posto tra i migliori della classe, la scorsa settimana. La sua polemica contro Andrea D. P., che invece ha conquistato la vetta, sembra non avere fine.il rappresentante di classeLa prossima puntata appare piena di colpi di scena: Alessandro G., in lacrime, ha un confronto con il Preside e il professor Maggi, mentre. Nel frattempo, i collegiali ne combinano una delle loro...Come siamo giunti fin qui? Sicuri di ricordare cos’era successo nell’episodio precedente? Facciamo il punto della situazione eDopo aver fatto il loro ingresso in collegio, i ragazzi affrontano i temuti test di ammissione: a non dimostrarsi all’altezza sono Mishel e Luca L., che sono quindi invitati a lasciare il collegio. Il gruppo classe si è formato maed entrano in conflitto con i professori. La situazione precipita con l’entrata in scena, la seconda settimana, di un nuovo alunno, Simone, un vero trascinatore. Peccato però che sia soprattutto determinato a portare scompiglio nel collegio. Dopo il taglio dei capelli che, tra pianti e suppliche, ha lasciato indenne solo Luna, la tensione cresce ed esplode quando i ragazzi decidono di fare una scorribanda durante le ore notturne: il Preside, per punizione, sottopone tutti - eccetto Alessandro G. - a un esame a sorpresa. Ma i collegiali si ribellano e rifiutano di svolgere la prova. Un gesto che avrà le sue conseguenze: il malumore è alle stelle eLa terza settimana è quella della dirigenza dellache, a causa di una momentanea assenza del dirigente titolare, viene. La docente mette sotto osservazione speciale Marco e Simone, i due collegiali più indisciplinati, e indice le elezioni dei rappresentanti di classe, Alessandro A. e Giulia M., che dovranno aiutarla a mediare tra le richieste della classe e quelle dei professori. Purtroppo, però,non vogliono proprio smettere di essere tanto esuberanti. Per questo entrambi, dopo l’ennesima scorribanda serale,. I due, nella quarta settimana, sono sostituiti da due collegiali, i gemelli Leonardo e Andrea P., 17enni pugliesi, per loro stessa ammissione “I re del casino”. I due passano al primo colpo lo “sbarramento” del test di ingresso, mentre per gli altri arriva il momento delle, purtroppo,. La decisione provoca una scenata di Giulia S., il cui giudizio - per questo gesto - viene sospeso dal Preside: la ragazza dovrà stare in isolamento e imparare alcuni versi della Divina Commedia per dimostrare di meritarsi la giacca rossa che farà di lei di nuovo una collegiale. Avevate qualche dubbio? La scatenata Giulia S. ce la fa!La quinta settimana è quella della gita: tutti partecipano, tranne Bonard, Giordano, Maria Teresa e Davide, rimasti in collegio a causa dei loro comportamenti indisciplinati in classe. Ma dove si sono recati in viaggio i nostri collegiali?; nessun hotel o rifugio, i ragazzi hanno trovato solo natura incontaminata dove poter piantare le tende per la serata fuori. E dopo aver messo in piedi l’accampamento, si ritrovano a spalare letame e sembrano anche divertirsi! Una commovente serata intorno al fuoco vede le confidenze degli studenti con il professor Maggi, che sembra aver instaurato un rapporto speciale con Rahul, un ragazzo dall’infanzia difficile. Al ritorno all’istituto, dopo un’accesa discussione tra Giulia M. e Maria Teresa, è ora dei voti: Sofia e Andrea D.P. sono i primi della classe, mentre all’ultimo banco si piazzano Giulia S. e Davide. Alessandro A., scontento del secondo posto, è pronto a protestare…Per leggere il