Le 10 curiosità che forse non sai su Instagram

10. Quanti italiani sono attivi su Instagram?

9. Gli influencer più seguiti su Instagram

8. Nuovi termini coniati da Instagram

7. I paesi con più instagrammer

6. Quanto è usato Instagram in Italia?

5. Cosa sono i profili aziendali su Instagram?

4. Silenziare gli amici

3. Chi visita il nostro profilo Instagram?

2. Le raccolte di Instagram

1. Le pubblicità su Instagram

Instagram è ormai il social network più usato e amato da grandi e piccini. Infatti Facebook è sempre più in disuso a favore invece di una crescita costante del social interamente dedicato alle foto e ai video da postare e condividere con gli amici. E proprio perché lo apriamo tutti, almeno una volta al giorno, siamo anche convinti di sapere proprio tutto su questo giovane social. Ma è proprio così?Noi di Skuola.net abbiamo selezionato per voi ben 10 curiosità che potreste non conoscere su Instagram: leggetele e mettetevi alla prova, le conoscete tutte?Circasu Instagram (a gennaio 2018 erano 34 milioni). Secondo le stime è plausibile ipotizzare undi almenodi persone.I profili più seguiti sembrano essere, tutti provenienti da ambiti diversi. Da parecchi mesi, alc'ècon 149 milioni di followers,subito dalla bellissima, con una differenza di soli 5 milioni di followers. Alabbiamo, bravissima cantate, apprezzata in tutto il mondo. Mentre al, poco fuori dal podio, troviamo un personaggio con qualche anno in più rispetto ai nomi che l'hanno preceduto; trattati di. Inposizione si afferma invece Kim Kardashian, ormai da anni sempre, insieme alla sua famiglia. Infinedi questa top 7 è occupata da, che nonostante non sia stata di recente al centro di pettegolezzi e news, rimane comunque un personaggio molto amato.Termini come “" o l'itanianizzato "", sono ormai entrati nel gergo comune ad indicare tutto ciò che merita di essere pubblicato e condiviso sul social delle foto. Ma anche verbi riferiti ai 'seguaci', come "to follow" o “to unfollow”, cioè "seguire" e “smettere di seguire” sono diventati ampiamente di uso comune anche nello slang di tutti i giorni, soprattutto tra i più giovani.Avete idea di quali siano i paesi con più account Instagram al mondo? No? Beh, noi di Skuola.net sì: ecco quindi icon la più alta percentuale di popolazione presente su Instagram sul totale1. Svezia: 68.9%;2. Indonesia: 62.8%;3. Norvegia: 57.7%;4. Australia: 55.4%;5. Singapore: 53.2%.In Italia, Instagram si è fatto strada neldi moltissimi nostri connazionali, arrivando a un livello dicosì alto da risultare, preceduto solamente da Youtube e WhatsApp.Visto lo spostamento di moltissimi utenti che sono passati dall'usare gli altri social a, il grandissimo pubblico è stato seguito dalle, per i quali sono stati creati dei tipi specifici di profili utente:. Circagrazie ai quali è possibile, creare promozioni, spot pubblicitari.A tutti capita di avere amici che condividono ogni, pubblicando foto, storie e video in. Per fortuna Instagram ci ha dato la possibilità di poter, silenziando gli amici pur non smettendo di seguirli., non incappate nelle: tutte le applicazioni che millantano di potervi farquotidianamente o anche almeno casualmente, sonoOltre a essere in grado di visualizzare tutti, Instagram ti dà ha anche la possibilità dialcuni post inInstagram cerca di mostrarti gli. Potresti vedere gli annuncie allesu Instagram o su siti web/applicazioni di terze parti che. Se vedi messaggi sponsorizzati che non ritieni pertinenti, puoi comunquee “insegnare” lentamente al suo algoritmo quello che ti piace e non ti piace vedere.