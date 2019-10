Il Collegio 4, dal taglio dei capelli ai professori: le curiosità che non sapevi

I professori de Il Collegio, veri o finti?

Il collegio esiste davvero?

In che epoca si svolge il Collegio 4?

Il taglio dei capelli a Il Collegio

Niente smartphone nel Collegio

I ragazzi de Il Collegio 4: studenti o attori?

Via Magalli, arriva la Ventura (con il figlio)

Ritiri e figuracce

Cosa si vince?

Come vedere il Collegio 4, in Tv e online

. E, come avvenuto per le precedenti tre edizioni, ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori. Molti dei quali adolescenti, proprio come i protagonisti del reality. Dei concorrenti si sa molto, anche Skuola.net ne ha parlato diffusamente. Ma sono tante le, non solo sui ragazzi. Ecco quelle più interessanti.Forse non tutti sanno che,. È il caso di; le stesse materie che insegna tutti i giorni in una scuola di Cordenons (Pordenone) a cui unisce la passione per la scrittura (ha scritto dei romanzi di successo). Lo stesso si può dire per: lei insegna matematica e scienze in una scuola media di Pontecagnano (Salerno). Anche, l’inflessibile, ha a che fare con l’insegnamento: è infatti docente universitario di ‘Storia del teatro e dello spettacolo’ nella facoltà di Lettere e Filosofia alla Statale di Milano (ma è anche uno stimato attore di teatro). Infine, nel Collegio 4: insegna lettere, storia e geografia in una scuola di Casorate Sempione (Varese).Il luogo dove è ambientato il reality è. Si tratta del(provincia di Bergamo). Un edificio che risale al XVI secolo, costruito per volontà dell’allora Arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, poi diventato Santo. Sin da subito ha iniziato a ospitare studenti, sia maschi che femmine. Potendo contenere fino a mille persone. Chiuso nel 2014, grazie al Collegio è tornato a vivere.Ogni edizione de Il Collegio è ambientata in un’epoca diversa. Dopo il 1960 (prima edizione), il 1961 (seconda edizione) e 1968 (terza edizione) stavolta si fa un notevole salto in avanti,(anno in cui l’Italia vinse i Mondiali di calcio). Facendogli vivere gli usi, i costumi, gli avvenimenti e le regole educative del tempo. L’obiettivo è. Tra gli indizi che ci fanno che capire che molto è cambiato rispetto alle precedenti edizioni, le materie: via il ballo e le applicazioni tecniche,(ballo che ha caratterizzato quegli anni).In tutte le edizioni è uno dei momenti più drammatici della prima puntata:. Per uniformare il look dei ragazzi allo stile dell’anno in cui si svolge il Collegio e renderli simili uno all’altro, gli alunni prima di entrare in classe devono sedersi sulla sedia del barbiere.per ogni adolescente, che esprime la propria personalità non solo attraverso l’abbigliamento (a sua volta mortificato dalla) ma anche con tagli, ciuffi e pettinature. Una cosa che i concorrenti non accettano proprio. Per loro fortuna, stavolta la forbice non va così in profondità come nelle scorse edizioni. Siamo sempre negli anni ’80, decennio in cui molti schemi del passato iniziano a cadere.Sono la cosa a cui tengono di più i ragazzi,. Parliamo degli smartphone. Ovvio che per calarsi al meglio nella vita degli anni ’80 e nelle regole di un collegio si debba rinunciare a gran parte delle nuove tecnologie. I concorrenti dovrebbero aspettarselo, in fondo. Eppure i partecipanti al Collegio sembrano non essersene fatti una ragione, vivendo il momento del. Lo stesso vale per tutti i dispositivi che un qualsiasi ragazzo d’inizio anni ’80 non avrebbe potuto usare; semplicemente perché non esistevano.Ad ogni edizione de Il Collegio ci si interroga se i protagonisti del reality siano. Sono vere entrambe le cose. Facendo una rapida ricerca su Internet e sui social network, ci si accorge che. Qualcun altro, però, è già un. Come, 15enne venetacon alle spalle numerose vittorie in concorsi di bellezza. Come, 16enne pugliese molto. Lo stesso si può dire per, 14enne di Milano, anche lei. Mentre, 17enne di Moncalieri (Torino) sogna il successo come rapper, caricando video su Youtube col nome di. Useranno il Collegio 4 come rampa di lancio verso il successo?Cambio della guardia al timone del Collegio. Nelle prime tre edizioni del reality, personaggio che pur appartenendo a una generazione molto distante da quella degli amanti de Il Collegio, nel tempo è diventato molto amato sui social., però,a un altro volto noto del piccolo schermo:. Che porta con sé pure il figlio,, che condurrà: un format pensato per la piattaforma web di Rai2, per RaiPlay, per Youtube e per Instagram, in cui - assieme all’influencer– si metterà sulle tracce degli ex concorrenti, per vedere che fine hanno fatto.Una delle cose che ha stupito di più della prima puntata de Il Collegio 4 è la. Si piange per un nonnulla e, a poche ore dall’inizio della loro avventura,, che abbandona perché sente troppo la mancanza della famiglia. Leggendo il riassunto della puntata, inoltre, qualcuno potrebbe pensare che gli autori si siano impegnati per mettere assiemeal Collegio e dovranno ripeterla, altre 3 ragazze, 4 sono passati ma con giudizio sospeso, solamente uno sembra avere tutte le carte in regola.Molti si chiedono se i ragazzi de Il Collegio vegano pagati. I loro dubbi sono destinanti a rimanere tali.: trasportare degli adolescenti di oggi in un’altra epoca, con regole rigide, per vedere come reagiscono. L’ultimo atto è l’esame di terza media (come si faceva allora). Ma è pur vero che, probabilmente, vengano assoldati dalla produzione passando attraverso delle agenzie specializzate. Oppure portando in dote i propri follower.. A meno che non lo facciano per aumentare il loro seguito.Una delle domande più frequenti che viene sottoposta ai motori di ricerca online riguardo al Collegio è: come vederlo. Per chi vuole farlo è quasi impossibile non riuscirsi.– dal 22 ottobre al 26 novembre 2019 –, alle ore 21.20. Per chi si perdesse qualche puntata, o non potesse vedere il programma il martedì? Nessun problema, tutte, anche su smartphone e tablet.