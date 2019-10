Dark mode Instagram: come mettere Instagram nero

Con la dark mode il risparmio di batteria è notevole in quanto la luminosità è minore;

in quanto la luminosità è minore; La stanchezza degli occhi con la modalità dark attiva risulta minore, soprattutto la sera quando c’è poca luce e spesso si tende ad abbassare la luminosità. Con questa opzione invece potrete tenere la luminosità al massimo senza provare fastidio.

Dark mode di Instagram: come si usa su Apple

Come avere Instagram nero anche anche su Android 10

Instagram nero sugli altri modelli

Lasta facendo veramente innamorare tutti! Per chi non sapesse ancora cos’è, questa modalità trasforma i colori del vostro schermo da chiari a scuri e sugià si sta rivelando un vero e proprio successo, in particolare per due motivi di utilità comune:Ma come si attiva e per chi è disponibile questa novità social?Per attivare lanon devi far altro che andare sulle impostazioni del tuo telefono e selezionare la voce 'Schermo e luminosità'. A questo punto se hai, comparirà un'opzione per attivare la modalità 'scura' del tuo schermo. Una volta selezionata questa alternativa dalle impostazioni non c’è bisogno di fare nient’altro, devi solo andare su Instagram e il colore sarà già aggiornato.Anche per Android il procedimento è analogo: dopo aver cliccato su 'Impostazioni' e sulla sezione 'Schermo' puoi selezionare la. A questo punto, potrai iniziare ad usare la versione Dark mode se Instagram sarà già aggiornato all'ultima versione (la) e settato su questa modalità, sempre all'interno del sistema operativo Android 10.Se non hai Android 10 né IOS, per avere ladovrai aspettare un po’. Per adesso infatti questa alternativa alla modalità standard 'bianca' e luminosa,. Per venire incontro alle esigenze di tutti però, Instagram sta lavorando alla possibilità di attivare il tema scuro direttamente dall’App, in modo che anche chi non è ancora in possesso di Android 10 potrà comunque usufruirne. Ad oggi,e non si conoscono i tempi in cui eventualmente verrà lanciata sul mercato.