Il Collegio 4, tutti gli studenti del cast: chi sono e i loro Instagram

Alex Djordjevic

Maggy Gioia

Mariana Aresta

Asia Busciantella Ricci

Martina Brondin

Francesco Cardamone

George Ciupilan

Vincenzo Crispino

Vilma Maria D’Addario

Claudia Dorelfi

Samuele Fazzi

Giulio Maggio

Benedettagea Matera

Gabriele Montuori

Gianni Nunzio Musella

Alysia Piccamiglio

Sara Piccione

Nicolò Robbiano

Mario Tricca

Roberta Maria Zacchero

La norma per molti alunni, ma in questo caso specifico il tutto è stato trasformato in un, con un ambientazione in questa nuova edizione negli, che avrà il via il. I ragazzi, tutti, stanno già spopolando sui vari social, come ad esempio su, dove i video dei proviniE’ giunto quindi il momento didi questa nuova stagione, la quarta, per arrivare preparati all’appuntamento con la prima puntata.Il primo che andiamo ad approfondire è Alex, un giovane, in provincia di Milano. Di questo promettente studente non sappiamo moltissimo, tranne cheMaggy è invece una ragazza di 14 anni che vive a Milano. Sul suo conto sappiamo che, almeno stando al suo profilo Instagram: tedesco, cinese, inglese australiano, italiano e polacco. InoltreLa sedicenna Marianna invece sembra decisamente diversa dalla sua collega presentata sopra, ha 16 anni e frequenta. Inoltre possiamo affermare che nonostante la giovane etàsia su Instagram sia su Tik Tok dove si fa chiamare con il nome di Nanatears.A proposito di Asia, possiamo dirti che è di, in provincia di Perugia e il suo hobby è. Asia è discretamente attiva su Instagram dove condivide in particolar modo la sua passione proprio per il pattinaggio.Martina è una sedicenne di Albignasego, in provincia di Padova. Da quanto si può scoprire tramite il suo profilo Instagram, nonostante la giovane età,, ed è evidente la sua grande passione per lae soprattutto per idi Instagram.Di Francesco invece sappiamo in realtà poco, anche perché, infatti il suo account Instagram. Di sicuro sappiamo che ha 14 anni, frequenta la terza media ed è di Roma.George ha 16 anni e viene da Stella, in provincia di. Dal suo profilo Instagram vediamo che è molto espansivo,, in generale la(con tanto di storie in evidenza a provare la sua passione), ed è stato già definito ildi questa edizione.Di Vincenzo possiamo dire intanto che ha 16 anni, viene da, un difficile quartiere di Napoli e con la scuola non sembra avere una relazione, anche perché pare. Sembra che la sua passione sia il rap e la trap.Molto attiva su Instagram, ma non molto confident con la, Vilma appare moltodel Collegio. La giovane partecipante ha 15 anni e vive a Potenza e frequenta il liceo classico.Claudia è di, ha 14 anni e che frequenta ancora la scuola media. Inoltre dai suoi profili social possiamo capire che sia, e sogna di fare laSamuele è uno dei più, è un 2001 di Massa, quindi un. La sua grande passione, anche da quello che emerge dal suo profilo Instagram,Nato a Firenze, da dove proviene anche il suo, 14 anni, questo l’identikit di Giulio Maggio. Guardando il suo profilo Instagram si direbbe che è, dove sta per raggiungere il traguardo dei 4.000 follower.E’ il turno di Benedettagea, la quattordicenne napoletana. Da quest’anno ha iniziato a studiare al liceo classico, ma le sue vere passioni sonocon le amiche.Gabriele ha 14 anni ed è di, in provincia di Caserta. E’ timido e riflessivo e ha una grande passione per la, infatti, anche se ha solo 14, ha già scritto alcuniper dei siti online e su Instagram.Gianni ha 17 anni e frequenta l’istituto tecnico, vive a Moncalieri, in provincia di Torino., infatti ha già unaalle spalle. La sua grande passione è invece il, infatti nel tempo libero, sotto lo pseudonimo, scrive e canta canzoni con i suoi amici.La sedicenne Alysia è molto, tanto da essere stata definita subito come “la leonessa”. Viene da Soldano, in provincia di Milano e frequenta il secondo superiore a indirizzo marketing. Tuttavia, da quanto suggerisce il suo profilo Instagram,Vive a Dolo, in provincia di Venezia e ha 15 anni, inoltre di Sara possiamo dire, anche grazie al suoprofilo Instagram, che ha partecipato avincendo anche alcuni premi.Nico ha 15 anni e viene da Quattordio, in provincia di Alessandria, frequentae ha una grandissima passione: la. Infatti dal suo profilo Instagram emerge l’attenzione particolare che ha perQuindicenne di, paesino in provincia di Roma, Mario si è già distinto ai provini per il suo. La sua passione è sia quella per la, infatti ama il canto ela, ma coltiva altresì un interesse per laUna, sedicenne con base a Torino, queste le prime informazioni su Roberta. Oltre a tutto ciò lei, dove si definisce “” e senza regole. Il suo profilo Instagram @robertazacchero è privato.