Bocciata alla maturità con 59: fa ricorso al Tar e si diploma

Bocciatura alla Maturità: una seconda possibilità offerta dal Tar

Una studentessa diiscritta alha fatto ricorso al Tar dopo essere stata. Dopo aver infatti totalizzato, la commissione ha deciso di assegnarlefacendole ottenere unLa studentessa, dopo essere stata bocciata per un solo voto, ha deciso così di fare ricorso al Tar nella speranza di ottenere giustizia.Guarda anche:A causa di alcune incongruenze e vizi riscontrati negli atti procedurali oltre che per la carenza delle motivazioni, insufficienti a giustificare una votazione così bassa all’orale, il Tar ha deciso di accogliere l’istanza della giovane e di accettare quindi il ricorso.Lo scorso venerdì la studentessa del liceo Amoretti, iscritta nella sezione Esabac, ha di nuovo sostenuto l’esame riuscendo a totalizzare all’orale 8 punti che sommati ai 54 degli scritti le hanno fatto ottenere il diploma e il baccalauréat (diploma francese) con una votazione pari a 62/100. Una bella rivincita per la studentessa che alla fine ha concluso i suoi studi con un lieto fine.