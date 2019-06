Bocciato alla maturità: come e quando è possibile fare ricorso

Bocciato alla maturità: su cosa potrà decidere il Tar

Bocciato alla maturità: entro quanto fare il ricorso

La maturità è agli sgoccioli. Non per tutti, però, è andata bene, anche se in realtà la percentuale dei bocciati, negli scorsi anni è davvero bassa: negli ultimi anni i respinti all' Esame di Stato sono stati tra lo 0,4 e lo 0,5%. Diversa è invece la questione dell’ammissione all’Esame: la "bocciatura preventiva" ha dato più alti rispetto a quelle dei bocciati dopo le prove. Se pensinei tuoi confronti assegnandoti un, puoi decidere di appellarti al Tar per avere la possibilità di sostenere di nuovo l'esame o ribaltare il risultato deciso dalla commissione.Leggi anche:Il tribunale amministrativo non potrà giudicare la discrezionalità tecnica della commissione d'esame, cioè come è stato giudicato lo studente e sulla correttezza del giudizio. Potrà, invece, essere valutata la determinazione del giudizio finale qualora fosse inficiato da errori, irregolarità amministrative o formali, travisamento dei fatti, manifeste contraddizioni o per disparità di trattamento tra candidati.Il ricorso è davvero difficile, a meno che si riesca a provare un palese errore di valutazione. Per farlo bisogna farlo entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dei quadri che recano la bocciatura o il voto dell’esame. Il ricorso del tribunale amministrativo ha un costo di circa 4mila euro, dunque particolarmente esoso.