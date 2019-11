Statale di Milano, la festa di Halloween è un incubo: rifiuti e sporcizia per tutto l'ateneo

I postumi della festa: la lettera aperta del rettore

L’appello del rettore alla comunità universitaria e alle forze dell’ordine

Dopo l’avvenuta la sera delcol pretesto offerto dalla, il rettore dell’ateneo Elio Franzini, dispiaciuto e indignato, ha deciso di pubblicare sul sitodel postumi della festa accompagnate dascritta dopo l’accaduto.La festa ‘abusiva’,, sarebbe andata avanti tutta la nottefra musica, alcool, cibo e materiali di vario genere, anche infiammabili.Non stupisce forse che ad organizzare e partecipare alla serata, non siano stati solo studenti iscritti all’ateneo, ma per lo più, e cosa ancor più grave, molti dei quali, “forse inconsapevoli del contesto di illegalità in cui tale evento è maturato”.Fonte foto: https://lastatalenews.unimi.it/per-riflettere-insieme Guarda anche:A quanto pare, fatti di questo genere non sono purtroppo nuovi nella Statale di Milano che è stata oggetto dell'“ennesima occupazione illegale” da parte di gruppi che senza alcun senso civico e agendo nella totale, sono soliti richiedere ancheProprio la previsione di tali atti illegali ripetuti nel corso degli anni, ha imposto giovedì 31 la. Anche questa misura cautelativa però non è bastata a preservare l’ateneo dallo scempio, a cui nelle ore serali successive avrebbe assistito inerme.Quello che forse spesso sfugge a coloro che organizzano questi eventi vandalici è che ciò che viene meno, quando si verificano episodi di questo tipo,che vivono gran parte del loro tempo in quegli stessi spazi; senza contare il fatto che inecessari per rendere di nuovo agibili e puliti i corridoi e le aule dell'ateneo, ricadono inevitabilmente su tutta la comunità universitaria, studenti compresi.Nella sua lettera, il rettore sottolinea l’urgente necessità di far fronte definitivamente a situazioni del genere che rappresentanoLa prima cosa da fare per riuscire in questo intento è riflettere su quanto “ogni atteggiamento di passiva indifferenza o rassegnazione nei confronti di atti di palese illegalità sia sbagliato in assoluto e, ancor più, da parte di un’Università pubblica, che da sempre fa della difesa della legalità e dei diritti uno dei suoi essenziali valori, da trasmettere alle giovani generazioni”.Per questo, l’appello del rettore si rivolge alche deve mostrarsi unita e compatta contro il ripetersi di tali atti vandalici, ma non solo;, autorizzate dal ruolo che compete loro, a controllare gli spazi pubblici e a salvaguardare la sicurezza delle persone che si aggirano in essi.Bisogna dunque riuscire a trovareche sappia coinvolgere tutti, comunità universitaria e forze dell’ordine, nell’obiettivo comune die, allo stesso tempo, di: “richiede tuttavia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, dentro e fuori l'Università, in primis dalle autorità deputate alla nostra sicurezza, alle quali rivolgo un appello a nome di tutto il nostro Ateneo. Il nostro auspicio è che si possa e si debba custodire la sicurezza di questo luogo, di coloro che lo frequentano e di chi abita il quartiere senza essere costretti a scegliere tra due estremi, tra le cariche della polizia e una posizione di pericolosa e assuefatta passività – come se non esistessero altre soluzioni ispirate a, al rispetto assoluto della legalità, alla”.