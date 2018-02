Università: socializzare è una missione impossibile? Ecco qualche dritta

Socializzare all'università è importante

Non è facile, soprattutto per le, per le quali l'ambiente universitario può rivelarsi complicato e dispersivo. Le difficoltà sono oggettive e dipendono dall', spesso affollati e numerosi. Il problema non è fare quattro chiacchiere, ma stringere un vero e proprio rapporto di amicizia o, almeno, di collaborazione: è. Come fare, quindi? Siatee frequentate giornalmente non solo le lezioni, ma anche i luoghi di ritrovo, magari con qualche amico.All'università , laè fondamentale, e in particolar modo lo è il primo anno, quando ci si trova davanti ad una realtà molto più complicata di quella del liceo. Se poi vi siete iscritti ad un corso di studi differente da quello dei vostri amici, il problema si accentua. Tramite le conoscenze, infatti, si ottiene un: si trovano facilmente appunti e informazioni sulle lezioni, o anticipazioni su esami, professori e corsi. E' più facile poi essere in gruppo, per ottenere l'attenzione dei prof su qualche richiesta. Dividersi inoltre i costi del materiale prestandosi i libri, o passare in compagnia le ore di lezione e le pause (spesso interminabili) tra l'una e l'altra, sono altri aspetti dell'importanza di socializzare all'università., quindi, porta un vantaggio non solo per le, ma anche per il. Purtroppo però le lezioni sovraffollate, o i piani di studio che spesso prevedono percorsi differenti all’interno dello stesso corso, rendonoincontrare in maniera fissa le stesse persone, e. La cosa che succede più spesso è ritrovarsi a fare quattro chiacchiere con il vicino di banco senza effettivamente stringere un rapporto, e poi perderlo di vista. Se si è poi in ritardo con i corsi, o non frequentanti, è ancora più difficile mantenere un rapporto con i compagni di università .Andare a lezione è utile, ma non basta senza qualche accortezza. Provate a frequentare un, in modo da fare gruppo con quei pochi che lo seguono. Se trovate qualche ora per, non vi isolate in aule deserte ma frequentate l', magari con un amico (anche esterno!) che conosca qualcuno in facoltà o con cui uscire in cortile durante le pausa. Frequentate il bar e cercate di avere delle abitudini e degli orari fissi: sarà più facile trovare persone che hanno i vostri stessi ritmi, e quando le incontrerete di nuovo a lezione sarete giàSe riuscite a chiacchierare con qualcuno che trovate simpatico, il problema sarà sviluppare il rapporto, visto che capita spesso fare due chiacchiere in facoltà una volta, e poi non incontrarsi praticamente più. Siatefin da subito, e cogliete l' occasione per cominciare una: la scusa giusta può essere lo scambio di materiale, o il ricevimento di un prof. Questo vi permetterà di incontrarvi di nuovo e gettare le basi di un'amicizia, oltre ad aiutarvi nei vostri studi.Anche se avete gli amici di sempre con cui uscire al di fuori dell’università , apritevi a. Se alcuni compagni, anche se semisconosciuti, organizzano una giornata di studio, o una festa o un evento, partecipate: se vi sentite ancora timidi, portate un amico. Se venite a sapere diche si svolgono in zona cominciate ad andarci, da soli o con amici, e proponeteli se vi capita di fare quattro chiacchiere in facoltà . Incontrare nelqualcuno che frequenta il vostro corso, infatti, contribuirà a

Carla Ardizzone