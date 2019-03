Week-end da universitari: le cose da fare per ogni facoltà

Il tempo dello studente universitario si divide sempre tra lezioni, esoneri e sessioni…ma quando finalmente inizia il weekend, arriva anche il momento di staccare e rilassarsi!

Se fai parte degli eterni indecisi, magari potresti trovare le nostre proposte interessanti!

Matematica/Fisica: escape room

Psicologia/ Sociologia: strade e piazze di ritrovo in città

Storia dell’arte: mostre serali

Lettere: concerti e caffè letterari

Economia/Ingegneria: discoteche

Informatica: pub ludici

Giurisprudenza/Criminologia: cena con delitto

Se frequenti la facoltà di matematica e fisica, la logica sicuramente è il tuo forte!Questa è l’occasione che permette ai più ingegnosi di ragionare per risolvere una sequenza di curiosi quesiti per poter uscire dalle stanze, allestite a tema, dove sono ‘rinchiusi’.E voi, riuscirete a fuggire affidandovi solo alle vostre abilità di logica?Se sei iscritto in corsi di laurea incentrati sulle ‘Scienze umane’, sicuramente ami passare il tempo in mezzo agli altri e ascoltare più pensieri e più voci; una serata passata a passeggiare o a bere un cocktail in compagnia per le strade o per le piazze principali della città è l’ideale per incontrare sempre nuove persone e conoscere diverse storie!Una bella iniziativa che alcune città hanno diffuso negli ultimi anni per favorire le esigenze lavorative e/o di studio di ogni persona, è la proposta di visite guidate nei monumenti storici, nei musei (anche statali) o nelle mostre, durante la sera.In questo modo, è facilitata per tutti la possibilità di prenderne parte e di aggirare gli impegni quotidiani, per godersi così una bella serata culturale!I caffè letterari sono una tipologia di pub pomeridiani e serali che offrono una buona dose di svago e cultura insieme, unione che sa rendere la serata davvero piacevole!Ogni serata, organizzata in uno spazio circondato di libri che si possono consultare, ospita un evento diverso che può essere un’esibizione di attori, cantanti, musicisti ecc.In alternativa, chi studia letteratura, ama anche la musica poiché la considera come una forma di poesia; un bel concerto dell’artista preferito o anche di una cover band apprezzabile, renderanno sicuramente la serata piena di energia e di emozioni!Dopo una settimana piena di corsi scientifici ed economici, vi meritate un sabato sera all’insegna dello svago assoluto: cocktail, musica e due salti in pista è quello che ci vuole per distrarsi da ogni pensiero…e il sabato sera prende vita!La passione per pc e videogiochi che accomuna tutti gli studenti di informatica, per lo più a tu per tu con il proprio dispositivo, può essere invece coltivata anche in modo più ‘social’. Come? Coinvolgendo i vostri amici in pub con videogiochi dove potervi sfidare in tornei all’ultimo joystick o se, preferite, dove potersi distrarre con i propri amici in giochi da tavola.Organizzate con quanti più amici potete per rendere i giochi davvero divertenti!Se il vostro gioco preferito da piccoli era il Cluedo, e amate i gialli e i casi intricati allora sappiate che potete conciliare la vostra passione con una buona cena in compagnia dei vostri amici!La cena con delitto, in cui dovrete contribuire a risolvere il caso presentato e a scoprire il volto dell’assassino, sembra quindi fare al caso vostro!