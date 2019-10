Come fare una presentazione in inglese per un esame universitario

Le finalità di una presentazione in inglese

La scaletta di una buona presentazione in inglese di sé stessi

• Hello, my name is _;

• I’m from _;

• I’m_ years old;

• I want to study_;



• What do you want to study? Why?

• Why do you want to attend our University?

• Are you currently involved in any extracurricular activities?

• If you do attend our university, what sorts of activities would you like to be involved in?

• What makes you special?



La scaletta di una buona presentazione in inglese per introdurre un progetto

• Good morning/afternoon/evening everyone;

• Welcome to (specifica il nome del tuo progetto);

• First, let me introduce myself. I’m (dite il vostro nome) and I’m (specifica il tuo ruolo di studente impegnato in questa ricerca);

• Today, I’m going to talk about (annuncia subito il tema generale del tuo lavoro);

Dopo aver introdotto in modo generale il tuo lavoro, puoi ora parlarne in modo più dettagliato esponendo informazioni in modo più preciso:

• What I’m going to tell you today is that (esporre in modo dettagliato la tesi alla base del lavoro);

• I’d like to illustrate this point by showing you (esponi le argomentazioni che volete dimostrare);



• This is important because… (spiega quali effetti e quale utilità ha il vostro progetto);

• Let me give/show you some examples (fai esempi per dimostrare la veridicità di quello che sostieni);

• This ties in with…because… (indica i vari collegamenti e specifica le affinità);

• This relates to what I was saying earlier…( fai riferimento anche a cose dette in precedenza se hai già toccato i medesimi argomenti).



• In other words…;

• To put in simply…;

• What I mean to say is…



• In conclusion, let me sum up my main points… (riassumere i punti principali del discorso);

• Thank you for your attention, goodbye to everyone.



Laè diventata. Sia in ambito universitario che professionale infatti l’uso corretto della, è uno degli elementi più richiesti. Per capire la portata dell’importanza della lingua inglese oggi, basta pensare all’aumento di corsi di laurea che sono interamente in lingua.In ogni università, anche in quelle in cui sono previsti insegnamenti solo in italiano, nel piano di studi è comunque obbligatorio il superamento di almeno un esame di inglese, spesso sotto forma di idoneità, a cui ne seguono altri di maggiore difficoltà che richiedono competenze avanzate.Anche se si facome Oxford, Cambridge o Harward per citare le più famose,, del percorso di studi intrapreso e della motivazione che spinge ad iscriversi in un ateneo straniero.In ogni caso insomma, per tutte le evenienze sia in ambito universitario che lavorativo, è necessarioche. Come fare allora per prepararne una convincente? E soprattutto, di quali argomenti parlare senza rischiare di andare ‘fuori tema’? Ecco alcune dritte che potrebbero tornarvi utili.A seconda delle finalità che ha la presentazione, ci sono delle. Per prima cosa, occorre valutare se la presentazione da fare riguarda te stesso oppure un lavoro che hai svolto e che devi illustrare.Guarda anche:Per iniziare una presentazione di te stessi, leda dare sono quelle generiche che ci riguardano:A questo punto, devi essere preparato ache il docente potrebbe porti:È facile infatti che i docenti richiedano. In questo caso, è bene prepararti un discorso sulleche ti hanno spinto a fare questa scelta, sullee glie sul perché quella precisa università dovrebbe ammettere proprio te e non un altro., senza alcun tentennamento soprattutto per quel che riguarda la conoscenza della lingua inglese., in sede universitaria (soprattutto se si tratta della discussione di laurea) ma anche professionale, bisogna fare molta attenzione alla. Per questo, i convenevoli di saluto e di benvenuto all’inizio sono di obbligo:A questo punto, come qualsiasi tesi richiede,. In tal modo, renderai oggettiva e incontestabile la tua tesi.Inoltre abituati a fareche mettano in relazione tutte le argomentazioni:Se hai difronte una commissione di docenti mista, e quindi non per forza specializzata sulla medesima materia (come può accadere ad esempio in sede di laurea), per, deviquello di cui staie parlando in modo che il senso delle tue parole possa essere accessibile a tutti.Ti serviranno alloracome le seguenti:Unaben fatta è di obbligo per ogni presentazione che si rispetti. Anche in questo, come per l’introduzione,è fondamentale.Un modo corretto per terminare la tua esposizione potrebbe essere quello di faregenerale dei punti salienti su cui ti sei soffermato, senza dimenticare ie il