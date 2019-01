Università, come preparare un esame in una settimana

Gennaio, si sa, è per gli studenti universitari sinonimo di stress e ansia a causa della sessione d’esami. Tanti infatti i ragazzi e le ragazze che in queste settimane sono alle prese con lo studio matto e disperato. Incastrare tutti gli appelli, preparare in tempo ogni esame nel dettaglio non è sempre semplice, anzi a volte può risultare davvero un’impresa ardua soprattutto quando il tempo è poco. Per questo motivo noi di Skuola.net abbiamo deciso di darti alcuni consigli su come preparare un esame in tempi record, ovvero in una settimana! Scopri come fare!

5. Raggruppa tutto il materiale che ti serve

4. Fai un a tabella di marcia

3. Usa evidenziatori e schemi



2. Leggi ad alta voce e registrati!

1. Prenditi un giorno per ripassare

La prima cosa da fare èse hai partecipato alle lezioni, dell’esame che devi preparare. Solo in questo modoE’ importante, infatti, capire quanto carico di studio devi affrontare prima di iniziare la tua impresa!Dopo aver fatto un check, sarai in grado diDevi quindi spalmare lo studio sui giorni che ti dividono dall’esame ricordando però diNo, non per riposarti ma per ripassare e ripetere! Solo così sarai in grado di capire se hai davvero memorizzato tutto il necessario per affrontare il tuo esame!Per memorizzare più facilmente e in poco tempo i principali concetti, è benee tutto ciò che può aiutarti ad individuare le cose più rilevanti. In più,a seconda della materia che stai studiando, può esserti davvero d’aiuto.Per fissare in mente i concetti più facilmente, mentre studi puoiSì hai capito bene, puoi registrare la tua voce! Il motivo? Semplice, in questo modo potraimentre cucini, mentre mangi o perché no, anche mentre sei in bagno. Il tuo cervello, avrà così in modo diNon solo, leggere alta voce ti aiuterà anche nella fase successiva, quella finale!L’ultima cosa da fare èChe si tratti di un esame scritto o un orale,Se poi si tratta di un esame orale allora l’. Non basta infatti solo saperle le cose, ma anche esporle nel modo più corretto e chiaro possibile!