Lauree in inglese? Ecco gli atenei più 'British'

Corsi universitari in lingua inglese: fenomeno in rapida ascesa

Aiutano ad arricchire lee allo stesso tempoStiamo parlando deiin costante aumento all’interno del panorama universitario italiano.infatti gli atenei che organizzano corsi sia di laurea triennale che specialistica nella lingua più parlata e utilizzata al mondo. E questo nonostante lo stop dato dalla sentenza del Consiglio di Stato lo scorso 29 gennaio 2018, che ha bocciato la decisione del Politecnico di Milano di organizzare intere lauree magistrali e dottorati in lingua inglese.Il numero dei corsi di laurea in lingua inglesesono arrivati a quotarispetto ai 351 del 2018/19 e ai 339 del 2017/18 come riportato da ‘Il Sole 24 ore’. Tra gli atenei con il maggior numero di proposte per il prossimo annosecondo il Politecnico di Milano con 35. A seguire l’università di Padova e La Sapienza di Roma con 25 proposte a testa e poi la Statale di Milano con 20 proposte per l’anno accademico 2019/20, stesso numero per l’ateneo di Trento. E poi la Bocconi con 16, Genova e Siena con 14, Bolzano con 13, Torino con 12, Pavia con 11. Ultime posizioni perattivato. Bisogna però sottolienare che nonostante i numeri siano incoraggianti, in totaleE se aumentano i corsi, lo stesso vale persi passa dai 16.385 dell’anno accademico 2013/14 aimentre le matricole sono salite da 1.883 a 3.931.