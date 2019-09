Come fare l’università all’estero?

Università estere in Europa: stessi diritti e doveri

Come iscriversi in un’università estera europea

Criteri generali di accesso nelle università per i principali Paesi europei

• Inghilterra: Le università inglesi sono tutte a numero programmato ma, a differenza delle nostre, l’accesso o l'esclusione non vengono stabiliti da una prova di ingresso bensì da un insieme di titoli che saranno valutati da una commissione giudicante.

È necessario infatti compilare la domanda sul sito UCAS, nei termini di tempo previsti, dichiarando il voto del diploma e allegando una lettera motivazionale, una referenza accademica e il certificato del test IELTS con un voto compreso fra 6.5 e 7. Al di là di queste prerogative generali e comuni, i requisiti possono comunque variare in base alla specificità dei singoli atenei.

• Spagna: Per accedere agli atenei spagnoli, è necessario superare il test di lingua e un esame a carattere generale;

• Francia: Oltre alla certificazione linguistica, per accedere alle università francesi è richiesto il superamento di una prova. I moduli di preiscrizione sono disponibili presso il Centre Culturel Français e devono essere compilati entro il 30 gennaio dell’anno accademico recedente a quello in cui intendete iscrivervi (quindi quando ancora frequentate il quinto superiore).

• Germania: per accedere a qualsiasi corso di laurea occorre superare il test di lingua. Per tutti i corsi a numero chiuso inoltre sono previsti dei limiti alle iscrizioni dei cittadini stranieri.



Le principali università estere in Europa

• Università di Cambridge: prima in Europa e quinta a livello mondiale;

• Università di Oxford: seconda in Europa e sesta a livello mondiale;

• Imperial College London: terza in Europa e dodicesima a livello mondiale. È rinomata soprattutto per i corsi di matrice scientifica come Medicina, Scienze, Economia e Tecnologia.

• University College London;

• Università di Manchester: nona in Europa;

• Università di Edimburgo: situata nella capitale scozzese, è la sesta in Europa



• Université Pierre et Marie Curie: situata a Parigi, nel cuore della capitale francese, è uno dei centri di ricerca di eccellenza;

• Sorbonne: famoso centro di studi e ricerche a Parigi soprattutto negli indirizzi in Scienze Politiche, Economia e Giurisprudenza.



• Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: situata a Zurigo, vanta corsi di eccellenza in Ingegneria e negli altri indirizzi scientifici.



Università Ludwig Maximilians a Monaco di Baviera.

Ku Leuven: prestigiosa università cattolica nelle Fiandre, vicina alla capitale Bruxelles.

Dopo il diploma, per moltirappresenta un’opportunità interessante se non un vero e proprio sogno! Se da un lato infatti è un’ottima occasione per affinare e approfondire la conoscenza della lingua straniera di destinazione, dall’altro consente di poter intraprendere un percorso di livello universitario all’estero che potrebbe aprire strade molto interessanti e redditizie.Sebbene ogni università abbia il suo regolamento e le sue procedure di accesso e iscrizione per le nuove matricole, tuttavia tutte sono accomunate dalla necessità di un elemento fondamentale: laGli iscritti alle università estere nei Paesi europei godono degli. In particolare,, per ciò che riguarda le rette annuali e l’importo delle borse di studio, così comeda acquisire che deve essere compresoaffinché il titolo di laurea sia ufficialmente valido.Dopo aver scelto in quale università estera ti piacerebbe studiare, per trovare informazioni utili sulle iscrizioni e sui test di ingresso, puoi visitare iloppure chiedere direttamente aicome quelli delle ambasciate o quelli a cui è affidato il compito di diffondere la lingua e la cultura di un determinato Paese straniero in Italia:per il Regno Unito,per la Germania,per la Francia e laper la Spagna.Sebbene ogni università abbia il proprio regolamento in cui sono stabiliti, tuttavia la necessità di svolgereè un presupposto imprescindibile per ciascuna.Guarda anche:Se sogni di studiare all’estero ma hai paura di fare la scelta sbagliata, devi riflettere su alcuni criteri importanti che potranno orientare le tue preferenze.Per prima cosa è necessario comprendere e saper parlare molto benein quanto, una volta arrivato lì, dovrai studiare su manuali stranieri nonché seguire le lezioni e sostenere esami scritti e orali in lingua.La conoscenza della lingua comunque non basta per orientare una scelta così importante poiché bisogna chiedersi anche quali sonodi laurea a cui si è interessati, ma anche rispetto allaIn ogni caso, le università considerate migliori in Europa, elencate in base ai diversi Paesi, sono: