Maturità 2019, le App per ripassare Inglese

5. Busuu

4. Suntini (edipress)

3. SSF (De Agostini)

2. Babbel

1. Skuola.net

L'inglese è una delle materie (comuni in tutti i licei) più critiche in assoluto. Per alcuni magari la materia non è mai stata un problema, ma per altri è un ostacolo insormontabile dalla prima media! Ci sono ragazzi che con l'inglese si vedono a settembre dal primo liceo, e ora che la maturità si avvicina, è normale che i dubbi sulla propria preparazione salgano. Qui sotto elencheremoindipendentemente dal vostro indirizzo scolastico. Manca poco ma la situazione si può sempre recuperare!Quest'app può esservi utile se il vostro livello di inglese può essere considerato "nella media" e vuoi semplicemente allenarti per fare una bella figura al tuo colloquio di maturità. Busuuche nasce nel 2008 dalla mente di Bernhard Niesner. Con Busuu hai la possibilità di seguire dei corsi online tenuti da insegnanti madrelingua. Inoltre sull'app troverai, dizione e tanto altro!Guarda anche:Questa applicazione è utile se sentite il bisogno di fare un bel ripasso di grammatica. Gli argomenti vengono spiegati tramite, utili per memorizzare meglio le regole e i concetti chiave. Se durante lo studio hai bisogno di ricordarti definizioni importanti, puoi impostare i segnalibri, così da riuscire a ripetere più velocemente nella fase di ripasso. Quest’app è disponibile solo sull’App Store al costo di 3,49€.Quest’app è ideale per chi vuole, soprattutto ora che la maturità si avvicina. La schermata iniziale è divisa in vari settori: appunti, quiz, indice, schede e segnalibri. La sezione "indice" ti dà la possibilità di ripassare i concetti fondamentali partendo dalle origini fino ai giorni nostri. Inoltre puoi aggiungere all’interno dell’app i tuoi appunti, in caso non avessi il tuo quaderno sotto mano. Per verificare le tue conoscenze, puoi avvalerti dei quiz alla fine di ogni argomento.Se invece ve la cavate con la letteratura ma non riuscite proprio a immaginarvi in un dialogo, questa è l'app che fa per voi. Con Babbel potetee cimentarvi in esercizi di ogni tipo adatti al vostro livello. Disponibile su app store e su play store con diverse formule di abbonamento (1,3,6 e 12 mesi).Ma se vuoi arrivare davvero preparato con gli appunti per ogni materia,! Più diusati per preparare la maturità,. In più, notizie in tempo reale per restare aggiornati nei giorni precedenti l’inizio dell’ Esame di Stato e i video della Skuola | TV. Un’applicazione costruita da chi di esami ne parla tutto l’anno.