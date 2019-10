Frasi di auguri per un esame universitario: i migliori in bocca al lupo

Le migliori frasi di auguri per gli esami universitari

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.



Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. (Paulo Coelho)



Che tu creda in te stesso quando cento persone non ci credono è molto più importante che cento persone credano in te quanto tu non ci credi. (Mark Fisher)



Tutto sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)



Non ti sto dicendo che sarà facile, ma che ne varrà la pena.



Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. (Henry Ford)



L’unico modo sicuro per raggiungere il successo consiste nel fare meglio e di più di quanto ci si aspetta da te, indipendentemente dal compito che ti è stato assegnato. (Og Mandino)



La metà della vita è fortuna, l’altra è disciplina. Per questo, oggi spero che ti accompagni la prima metà e tu possa ottenere ciò che speri.



Raggiungere traguardi e superarli non è da tutti, riesce solo chi con tenacia e perseveranza si applica per scrivere pagine del suo futuro.



L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa. – Franklin Delano Roosevelt



Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato. – Thoreau



Molti fallimenti nella vita sono di persone che non si rendono conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato (Thomas Edison);



Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni (Eleanor Roosevelt);



Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta (Milton Berle)



Nel mezzo di ogni difficoltà risiede una opportunità (Albert Einstein);



Continua a mettere un piede davanti all’altro, e poi un giorno ti guarderai indietro e scoprirai di aver scalato una montagna (Tom Hiddleston).

Hai un un amico che quando iniziano le sessioni di esame fa il pieno di ansia e stress? Ogni volta, per tranquillizzarlo provi a fargli capire che ha studiato e che quindi non deve preoccuparsi perché andrà alla grande, ma ogni sforzo è inutile? Ecco allora alcune frasi originali e simpatiche per augurare un buon esame a tutti i tuoi amici super agitati e allentare così la loro tensione!