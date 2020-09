A Napoli può iscriversi all’università solo chi ha preso 100 alla maturità

La protesta indignata dell’Unione degli Universitari

L’emergenza sanitaria ha indotto diverse università a sospendere i tradizionali test di ingresso, previsti per le facoltà a numero chiuso, preferendo come criterio di ammissione il voto conseguito alla maturità . Nonostante la struttura dell’ Esame di Stato 2020 sia stata radicalmente modificata dalle esigenze sanitarie, risolvendosi in una sola maxi prova orale , tuttavia alcune università hanno comunque ritenuto opportuno regolare le nuove, ammettendo ai propri corsiÈ questa la via presa anche daldell’Università, una disposizione che in queste ore sta facendo discutere molto l'ambiente accademico. La facoltà di Psicologia del capoluogo campano ha infatti stabilito che la possibilità di accedere ai suoi corsi sarà soltanto per i diplomati che hanno raggiuntoGuarda anche:Immediata la reazione indignata dell’: “Riteniamo gravissimo che il metodo di accesso al dipartimento di Scienze e Tecniche psicologiche alla Federico II sia basato unicamente sul voto di maturità,, ledendo quindi il diritto allo studio di tutti coloro che non hanno ottenuto lo stesso risultato”. Proprio per questo,nellaper discutere il problema con il legale. Le richieste dell’UdU sono ovviamente rivolte all’abolizione del criterio di accesso adottato, ritenuto discriminante, soprattutto se si pensa che anche per la facoltà più ambita di Italia, ossia quella di Medicina, nelle università statali è stato confermato il tradizionale test di ingresso come determinante per l’ammissione.