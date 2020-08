Università, come si tornerà in aula? Le parole di Manfredi

Le regole per una riapertura sicura degli atenei

Lezioni "miste" per tutti da settembre ma le matricole saranno privilegiate

Dopo i test di ingresso ormai imminenti, anche le Università come le scuole, dovranno essere pronte per accogliere milioni di matricole e di studenti già iscritti e dare così avvio al nuovo anno accademico. A ribadire la necessità della riapertura è stato lo stessodurante un intervento nella 50esima edizione del Giffoni Film Festival, in cui ha fornito alcuneSarà un anno accademico sicuramente diverso quello che inizierà a settembre ma, nonostante le problematiche e i limiti connessi alla pandemia ancora in corso, rimane fondamentaleall’interno delle università. Manfredi ha assicurato dunque il rispetto delle principaligià adottate in tutti i luoghi pubblici come lacostante degli ambienti e l’uso delle mascherine. Per assicurare il, ritenuto essenziale dal Comitato Tecnico Scientifico, si prevede, realizzabile attraverso(estese a tutta la giornata e a tutta la settimana, compreso il sabato) eGuarda anche:Per mantenere ilinoltre nelle aule sarà necessario “dividere” gli studenti di ogni singolo corso, attuando un piano di “”, grazie a cui una parte di studenti potrà seguire in sede e una parte invece direttamente da casa.Anche se tutte le comunità accademiche dovranno adattarsi a questa nuova forma di didattica, tra tutti gli studenti, sembra che lesaranno quelle a cui saranno destinate. Il Ministro ha infatti dichiarato che questo piccolo “privilegio” è stato pensato proprio per evitare il, permettendo così loro di ambientarsi e familiarizzare con l’ambiente universitario in tutte le sue forme: “Noi cercheremo di privilegiare le matricole, perché è chiaro che abbiamo una responsabilità verso i ragazzi che arrivano all'università e che debbono essere un po’ inquadrati, che non sanno bene come si studia, cosa si fa. Loro sono un po’ i nostri cuccioli e devono essere trattati in maniera privilegiata.e lasceranno un po’ di spazio ai giovani”.È necessario mantenere quindi per Manfredi un’autentica “” in grado di creare una solida unione fra tutti gli studenti e che si estenda anche allache richiedono l’impegno e il sacrificio di tutte le comunità di ateneo per riuscire a convivere in modo responsabile con il virus.