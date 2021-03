Esami via WhatsApp dal prof di ripetizioni: denunciati 22 studenti

Prof passava esami via chat: scoperta la frode

22 studenti denunciati per aver ricevuto le risposte dell’esame

Un professore delle scuole superiori sarebbe stato sorpreso ache si rivolgevano a lui in cerca di aiuto, il tutto ovviamente,. Questa la frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Genova che ha visto coinvolti, oltre il prof, anche, che sono quindi stati denunciati.L’indagine è partita in seguito a una, la quale aveva segnalato alle forze dell’ordine unaper la prova scritta dell’esame di, previsto per il secondo anno del corso di laurea in economia aziendale. Quindi, come riportato da Genova24 , le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di svelare un collaudato meccanismo fraudolento:. Ovviamente il docente era esterno all’ateneo e, oltre a tenere corsi di ripetizione ”, si adoperava anche perdurante le prove d’esame ai ragazzi che frequentavano i corsi di economia, il tutto tramite WhatsApp.Dunque, scoperta la frode, la Guardia di Finanzaper “falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche” nell’ambito. Il tutto è stato scoperto durante la prova di un appello d’esame di ragioneria generale quando i finanzieri genovesi si sono presentati in casa del professore sequestrandogli lo smartphone, col quale stava. A partire da quel momento sono state svolte analisi sui dati estrapolati da smartphone e computer, nonché sulla documentazione cartacea sequestrata al professore. In breve sono emersi numerosi casi in cui il professore ha aiutato alcuni studenti ancheÈ stato poi appurato un altro servizio che il professore svolgeva, sempre previo compenso, per gli studenti:. Infatti alcuni denunciati, oltre agli esami, approfittavano del professore di scuola secondaria, per farsi redigere la tesi, generalmente da discutere al termine del percorso triennale.