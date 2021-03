Multa di 3mila euro ad ambulante davanti università: gli studenti fanno una colletta

Multa di 3000 euro per un venditore ambulante a Milano: cosa è successo

La reazione degli studenti della Statale di Milano: l’idea della petizione online

La risposta della polizia locale: perché la multa è stata giusta

Anche in tempi di pandemia la legge non risparmia coloro che infrangono le norme. Nonostante la grave crisi economica generalizzata in cui versa il nostro Paese,sono tenute a denunciare qualsiasi tipo di. E così, una multa ai danni di un venditore ambulante, scattata lo scorsoha spinto, operativo presso, a mobilitarsi con una raccolta fondi online.Guarda anche:L’episodio ha coinvolto(accendini, rose, fazzoletti) ai passantie proprio per questo motivo è stato sanzinato.L’non solo per un’azione ritenuta ingiusta in un momento come questo, ma anche per la stessa cifra dellache ha raggiunto ie che è stata ritenuta esagerata. La polizia municipale in borghese che ha redatto, ha dichiarato la propria azione lecita in quanto comminata ad un ambulante, intento a vendere “merce su suolo pubblico” come riporta Repubblica.it. Alla multa è seguito ovviamente anche l’È certamente vero che vendere oggetti senza l’autorizzazione da parte delle istituzioni è considerato unsecondo la nostra legislazione, tuttavia questa rivendicazione da parte delle autorità non è bastata a contenereche hanno assistito alla triste scena.Per aiutare l’ambulante in modo concreto infatti, hanno deciso disulla piattaforma “Petizioni dal basso”, con l'intento disufficienti per aiutare il venditore: il traguardo economico che questa iniziativa si è prefissata di raggiungere è pari a ben, necessariLa Repubblica.it riporta le stesse parole degli studenti del collettivo che hanno infatti commentato l’accaduto sottolineandonenonostante il rispetto delle disposizioni, imposte dalla legislazione, da parte della polizia: “In pieno centro a Milano nel 2021, in un momento storico in cui anche la classe media vive una grave situazione di instabilità economica,, con danni pari a migliaia di euro. L’amministrazione di centro-sinistra guidata da Sala decide quindi, proprio con l’organo di difesa più vicino alle decisioni del sindaco, che il problema in questo momento per i cittadini di Milano e gli studenti e le studentesse della Statale siano”.Per questo, la posizione degli studenti universitari si pone in netto contrasto con quella delle autorità che, secondo il loro parere, si sono invece dimostrate insensibili di fronte alla precarietà delle condizioni di vita di coloro che vivono in condizioni economiche non agiate e maggiormente aggravate in un momento di criticità come questo.Non solo questi ambulanti sono innocui ma regalano anche momenti di allegria e di spensieratezza. Come si legge su La Repubblica.it, infatti gli studenti, convinti che l’università debba essere il luogo di accoglienza per eccellenza, ritengono che questi venditori “hanno bisogno di questo lavoro per vivere e sostenere le famiglie nei loro paesi di origine, ma sono soprattutto sono, persone disponibili a regalarti una risata o semplicemente un saluto: ogni giorno, dalla prima ora alla fine di un esame”.Di fronte a questa inaspettata mobilitazione da parte degli studenti, le autorità hanno prontamente risposto. Al di là delle, la multa è stata motivata anche dalCome si legge ancora su La Repubblica.it infatti il Comune di Milano ha rimproveratoche troppo spesso creanoPer questo motivo, dopo numerose segnalazioni da parte dei negozianti di zona,: “La priorità, quindi, non è affatto sanzionare questi ragazzi che vendono, ma”.Anche per quanto riguarda l’ammontare della multa infine, il Comune si difende dichiarando cheper sanzioni riguardanti la vendita illecita di qualsiasi tipo merce in suolo pubblico.Guarda il video con