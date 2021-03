Universitario si assenta da casa, il coinquilino gli svuota la stanza

Studente universitario vittima di furto in casa: indagato il coinquilino

Ha dell’quanto successo ad un giovanedomiciliato nella città diper gli. Dopo un lungo periodo di assenza ha fatto ritorno nella stanza in affitto e non ha trovato tutto quello che aveva lasciato! A rispondere delè proprio uno dei suoi coinquilini che aveva iniziato anche adEcco cosa è successo.Dopo lo scoppio dell’la maggior parte degliha fatto ritorno nella propria residenza per passare il lungo periodo diin famiglia. Da Forlì Today si apprende unae allo stesso tempoche ha come protagonista proprio uno studente fuori sede che, al suo rientro nella stanza in affitto, non h più trovato le sue cose. Al momento ad essere accusato del reato diè proprio uno dei suoi coinquilini, un 26enne veneto. Da alcuni accertamenti svolti dagli agenti dell’Ufficio Generale della Questura è merso che il giovane avrebbe indossato, come avrebbero raccontato altri ragazzi, i vestiti del coinquilino durante la sua assenza.