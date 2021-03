I migliori master in economia e business del mondo: il ranking MBA 2021 del Financial Times

Università, master della Business school di Milano in top ten

Financial Times: classifica delle migliori business school online

1. Warwick Business School (Gran Bretagna)

2. IE Business School (Spagna)

3. Imperial College Business School (Gran Bretagna)

4. University of North Carolina (Stati Uniti)

5. Indiana University (Stati Uniti)

6. University of Florida (Stati Uniti)

7. Durham University Business School (Gran Bretagna)

8. Politecnico di Milano School of Management (Italia)

9. University of Maryland (Stati Uniti)

10. AGSM at UNSW Business School (Australia)



Il master erogato da ormai cinque anni in inglese e in modalità online conferma anche quest'anno il suo prestigio, rientrando nei primi dieci posti della classifica mondiale stilata dall'influente giornale britannico, Financial Times. Il master, salito di un posto rispetto allo scorso anno e posizionatosi all'ottavo posto, si riconferma il primo tra le business school italiane e quinto tra quelle europee. Il Financial Times, infatti, ha valorizzato il profilo degli studenti e del corpo docente e ha tenuto conto del miglioramento della posizione in azienda degli studenti dopo tre anni dalla conclusione del Master e l'impatto sul lavoro e il relativo aumento della retribuzione. Come spiegato su Milano Today, inoltre, il master italiano e quello inglese hanno formato 1500 studenti negli ultimi otto anni, con un incremento del 40% degli iscritti solo nel 2020. Per il Dean del MIP, Federico Frattini, l'incremento di iscritti in un anno "è indicativo di come la scelta di introdurre per primi in Italia e tra i primi in Europa lo smart learning, in uno dei nostri Master più prestigiosi, si sia rivelata fondamentale per intercettare una domanda crescente di flessibilità che la nostra business community cominciava a manifestare da tempo". Come anticipato il Financial Times pubblica ogni anno una classifica con le 100 migliori business school nel mondo.