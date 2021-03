"Non si potrà tornare in presenza nel II semestre": le parole della Ministra Messa

Università in Dad anche nel secondo semestre 2021

Gli studenti universitari sono sicuramente tra i più danneggiati dalla pandemia in atto. Da quando, infatti, l'anno scorso è entrata in vigore la Didattica a distanza, pochi sono stati i ragazzi che in un anno hanno potuto far ritorno in aula: questo privilegio è infatti toccato solo alle matricole. E probabilmente, stando alle parole della "Speravamo di tornare in presenza nel secondo semestre, ma questo non sarà possibile: il mondo delle università si è riadattato a una misura diversa." Queste sono le dure parole, riportate da notizietiscali , con le quali, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, ha informato il Parlamento. "Quando potremo tornare in presenza avremo acquisito un'esperienza, della quale dobbiamo fare tesoro, che arricchirà le modalità educative e di apprendimento e ci permetterà di studiare mondi nuovi di didattica anche internazionale, quindi di dare una svolta alle nostre università verso l'internazionalizzazione. Al momento - ha concluso la ministra - mancano le attività fondamentali per i nostri ragazzi di confronto e interazione e questo crea molto disagio e malessere. Gli studenti mi scrivono chiedendo di essere trattati come quelli delle scuole: sono comunque in una fase della loro vita estremamente importante e delicata".