Congelare gli esami universitari: come funziona

Congelamento degli esami universitari: in quali casi è ammesso?

Può succedere a qualsiasi studente di dover interrompere il percorso di studi universitario intrapreso qualora subentrino esigenze diverse rispetto a quelle iniziali.Lo studente, in base alle proprie necessità può infatti scegliere se interrompere la propria carriera accademica in modo definitivo facendo ricorso allaoppure seil percorso universitario,, per poi riprendere gli studi da dove si erano interrotti.Guarda anche:L’ordinamento universitario permette l’interruzione temporanea della carriera universitaria soltanto in, presentando la relativain cui si inoltra la domanda di congelamento.I requisiti che permettono l'accoglimento di questo tipo di sospensione sono solitamente i seguenti:In base all’inoltre, possono essere ammesse ancheper accordare l’interruzione mediante congelamento, tra cui:Per poter presentare la domanda di congelamento, lo studente non solo deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie ma non deve essere nemmeno iscritto fuori corso.Inoltre, per poter beneficiare dell’interruzione temporanea, la domanda dovrà essere accompagnata, in base alle motivazioni presentate, daiDurante il periodo di interruzione degli studi, gli studenti sono esclusi dai seguenti doveri accademici:Solitamente. Dopo otto anni consecutivi in cui non viene rinnovata l’iscrizione o non vengono sostenuti esami, gli esami saranno infatti dichiarati decaduti, con il conseguente annullamento della precedente carriera accademica.Dopo il conseguimento di esami o titoli, italiani o esteri, per cui si era fatta domanda di sospensione temporanea, è possibile richiedere la riattivazione della carriera congelata.Il modulo di richiesta diprecedentemente iniziata, deve essere opportunamente presentato alla segreteria di ateneo insieme alla documentazione ottenuta nel periodo di interruzione.Agli studenti reinseriti nel corso di appartenenza sospeso saranno riconosciuti gli esami sostenuti dopo il pagamento della tassa dell’anno in corso in cui si reinseriscono.